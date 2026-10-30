Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилями

Сегодня, 30 октября, ведущие эксперты автомобильной отрасли объявили семь финалистов премии "Автомобиль года" за 2027 год, которые будут бороться за то, чтобы перенять европейскую корону у Mercedes-Benz CLA, пишет УНН.

Электромобили захватывают мир

Члены жюри выбрали семь автомобилей, которые в этом году будут бороться за премию "The Car of the Year". Среди них: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo и Volvo EX60.

Семь моделей-финалистов попытаются впечатлить своими технологиями, инженерными решениями, динамическими характеристиками, комплектацией и соотношением цены и качества.

Выбор для европейского автопрома будет нелегким. После двух лет подряд побед электромобилей в прошлом году Mercedes-Benz CLA вернул премиальный бренд на трон (как с электрическими двигателями, так и с двигателями внутреннего сгорания).

Этот год стал исторической вехой. Все семь автомобилей, участвующих в этом финале, являются на 100 % электромобилями, что соответствует общей тенденции на европейском рынке, который стремительно развивается в этой сфере. Топливный кризис, вызванный войной в Иране, способствовал росту числа пользователей электромобилей. Это первый случай за 63-летнюю историю существования этой европейской премии, когда все модели-финалисты являются электромобилями.

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Первый из новой эры - BMW iX3 50 xDrive

Просторный экстерьер и интерьер нового BMW iX3 четко подчеркивают безошибочно узнаваемые особенности дизайна бренда и в сочетании с современным интерьером и типичным для BMW акцентом на водителе создают максимальный комфорт.

С запасом хода до 805 км и мощностью зарядки 400 кВт BMW iX3 50 xDrive устанавливает новые стандарты в сегменте полностью электрических SUV. Инновационная система BMW Panoramic iDrive выводит интуитивное управление и ориентацию водителя на новый уровень.

Благодаря BMW Heart of Joy и оптимизированным системам помощи водителю достигается новый уровень удовольствия от управления.

Система отображения и управления BMW Panoramic iDrive объединяет четыре центральных элемента управления для уникального пользовательского опыта. Интуитивно взаимодействуйте с помощью прикосновения или голоса, используя интеллектуального персонального помощника BMW.

Комплексный набор датчиков, камер и радарных систем непрерывно контролирует окружение BMW iX3. Эти технологии обнаруживают препятствия и других участников дорожного движения, предоставляя точные данные для систем помощи водителю.

BMW iX3 - первый автомобиль, в котором управление силовой установкой и динамикой движения объединено в одном блоке - BMW Heart of Joy. Центральный компьютер вместе с программным обеспечением BMW Dynamic Performance Control координирует все соответствующие процессы за считаные секунды, обеспечивая исключительную динамику и точность, которые вызывают уверенность. Революционная функция Soft Stop обеспечивает плавное и безопасное движение - вплоть до полной остановки.

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Вдохновение родом из El Raval - Cupra Raval

В 2026 году Cupra, дочерняя компания Seat, представила предсерийную версию нового электрического городского автомобиля – Cupra Raval. Модель демонстрирует дальнейший шаг бренда в направлении электрификации и открывает семейство Electric Urban Car Family, которое Cupra разрабатывает и внедряет в сотрудничестве с Volkswagen Group. Предсерийный тест-драйв в Мартореле позволил оценить первые характеристики модели, ее динамику и дизайнерскую концепцию.

Построенный на новой платформе MEB+, Cupra Raval сочетает компактные размеры с ориентированной на водителя динамикой, точным управлением и оптимизированным пространством салона. Благодаря спортивно настроенному шасси, адаптивной подвеске и современным электрическим технологиям модель демонстрирует сбалансированное сочетание эффективности и эмоциональности, которое определит ее позицию в сегменте электрических городских автомобилей.

Название и концепция Cupra Raval вдохновлены одним из самых ярких районов Барселоны - El Raval, известным своей энергией, контрастами и самобытным урбанистическим характером.

Именно этот дух городской свободы и индивидуальности лёг в основу дизайнерской идеи модели. Камуфляж предсерийных автомобилей также воспроизводит графические мотивы, вдохновлённые уличной картой района, подчёркивая связь Raval с местом своего происхождения и смелой дизайнерской философией бренда.

Новый уровень технологии электромобилей — Hyundai IONIQ 3

В апреле Hyundai Motor Europe представила IONIQ 3 — полностью электрический компактный хетчбэк, созданный для того, чтобы сделать мобильность более интуитивной и комфортной для повседневных потребностей европейцев.

IONIQ 3 сочетает смелый дизайн, вдохновлённый философией Hyundai «Art of Steel», простые и удобные в использовании технологии, а также просторный и комфортабельный интерьер. Воплощая миссию линейки IONIQ — быть лидером в сфере передовой электрификации, модель создана с использованием дизайнерского подхода, объединяющего простоту, точность и аутентичность материалов.

IONIQ 3 представляет новую типологию «Aero Hatch» с силуэтом, оптимизированным для сочетания аэродинамической эффективности и просторного салона. Его низкая передняя часть переходит в характерную линию крыши, которая проходит ровно над передним и задним рядами сидений, после чего плавно снижается, органично интегрируясь с задним спойлером. Такая геометрия максимально увеличивает внутреннее пространство, обеспечивая заметный запас места над головой и повышенный комфорт для пассажиров заднего ряда.

Новая концепция «Aero Hatch» обеспечивает уникальный баланс между аэродинамической эффективностью и пространством в салоне, а ожидаемый коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,263 — один из лучших показателей в классе.

Дизайн-язык Hyundai «Art of Steel» формирует выразительные, чёткие поверхности, дополненные фирменным пиксельным дизайном фонарей и четырьмя центральными точками, отсылающими к букве «H» в азбуке Морзе.

Два варианта аккумуляторов с прогнозируемым запасом хода по циклу WLTP: 344 км (Standard Range), тогда как версия Long Range ориентирована на один из лучших показателей в классе — до 496 км.

Быстрая зарядка постоянным током (DC) от 10% до 80% занимает примерно 29 минут, также поддерживается зарядка переменным током (AC) мощностью до 22 кВт.

Салон предлагает пространство уровня более высокого сегмента благодаря ровному полу и концепции интерьера «Furnished Space», обеспечивая полноценный комфорт для пяти пассажиров и удобное размещение трёх взрослых на заднем ряду.

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Самый маленький электрокроссовер с причудливым дизайном — Kia EV2

Kia EV2 стал шестой моделью бренда, созданной на специально разработанной электрической платформе, и, как и у его старших братьев и сестёр, стиль, мягко говоря, смелый.

В море роскошных кроссоверов Kia EV2 выделяется квадратными формами и предлагается в комплектации GT-Line, которая с первого дня добавляет немного более спортивного стиля. Задние фонари, утопленные в нижние углы кузова, — причудливая деталь, напоминающая Chrysler PT Cruiser. Спереди раздельные вертикальные фары выглядят так, будто их сняли прямо с концепт-кара, что помогает электрическому малолитражному автомобилю сразу выделиться в переполненном сегменте.

Хотя некоторые внешние детали создают впечатление, будто EV2 перенёсся из будущего, интерьер не стал полностью научно-фантастическим.

Разработанный на платформе E-GMP, которая лежит в основе многих электромобилей Hyundai и Kia, EV2 предлагается с двумя вариантами аккумуляторов. Базовый блок ёмкостью 42,2 кВт·ч обеспечивает запас хода по циклу WLTP до 317 километров, тогда как аккумулятор большей ёмкости — 61 кВт·ч — увеличивает этот показатель до 448 километров на одном заряде.

Модель со стандартным запасом хода развивает 144 лошадиные силы, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,6 секунды, тогда как модель с увеличенным запасом хода жертвует 10 лошадиными силами, и ей требуется 9,5 секунды, чтобы достичь той же отметки. Обе версии ограничены электроникой на уровне 159 км/ч. Быстрая зарядка постоянным током от 10 до 80 процентов занимает 29 минут с аккумулятором меньшей ёмкости и 30 минут с аккумулятором большей ёмкости.

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Возвращение иконы и революция в своем сегменте — Renault Twingo E-Tech Electric

Выпущенный в 1992 году Renault Twingo радикально изменил сегмент A благодаря своей смелой новой концепции городского автомобиля. Веселый, яркий и модульный, Twingo предлагал клиентам «придумать жизнь, которая ему подходит». В то время рынок предлагал широкий выбор городских автомобилей, и с каждым годом их становилось все больше. Сегодня этот сегмент составляет менее 5% европейского рынка.

Вопреки распространенному мнению, нынешние размеры сегмента A не отражают низкого спроса: водители по всей Европе по-прежнему ищут компактные, доступные автомобили, созданные для городской жизни или в качестве второго автомобиля в семье. Проблема заключается в ограниченном предложении. Столкнувшись с трудностями совмещения конкурентоспособности, соответствия нормативным требованиям и современным ожиданиям клиентов, большинство производителей просто отказались от этого сегмента.

С 1992 года Twingo утвердился как культовый городской автомобиль. Это был огромный успех: более 4,1 миллиона проданных автомобилей в 25 странах, покоривших несколько поколений благодаря инновационному однообъемному дизайну, просторному и модульному салону и жизнерадостному характеру.

Twingo E-Tech electric был создан для достижения трех основных целей:

сделать электромобильность доступной и более устойчивой: с начальной ценой менее 20 000 евро (без учета субсидий) Twingo E-Tech electric является доступным и более экологичным решением для европейских семей;

сократить срок разработки автомобиля до двух лет: впервые в истории Renault это достижение стало частью пилотного проекта, который дает ценный опыт для будущих инициатив компании;

сохранить конкурентоспособную производственную базу в Европе: сборка модели в Ново-Место (Словения) стала возможной благодаря оптимизированной промышленной организации и локальной цепочке поставок.

Автомобиль оснащен двигателем мощностью 60 кВт (82 л.с.) с крутящим моментом 175 Н·м, что позволяет ему разгоняться до 130 км/ч и иметь запас хода до 263 км.

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Гораздо больше, чем просто городской автомобиль — Volkswagen ID.Polo

ID. Polo переносит бестселлер Volkswagen в эпоху электромобилей. На протяжении десятилетий Polo был частью повседневной жизни людей. С ID. Polo мы делаем электромобильность доступной для гораздо большего числа людей: благодаря лаконичному и вневременному дизайну, интуитивно понятному управлению, высокому качеству и технологиям более высокого сегмента. Настоящий Volkswagen, каким его ожидают от нас наши клиенты, — сказал член правления Volkswagen AG Томас Шефер во время премьеры автомобиля.

Новый Volkswagen ID. Polo получил минималистичный дизайн с узкими передними фарами, которые объединяет светодиодная полоса. Это первая серийная модель, полностью соответствующая новому дизайнерскому языку Volkswagen Pure Positive.

Сзади расположен узкий блок фонарей. Также новинка получила компактный задний диффузор.

Volkswagen ID. Polo является вторым из четырех электромобилей Volkswagen AG начального уровня, которые будут использовать новую платформу MEB+. В Volkswagen заверили, что новинка по сравнению с моделью с двигателем внутреннего сгорания значительно лучше использует внутреннее пространство. Например, объем заднего багажника составляет 441 литр против 351 литра у Polo. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличится до 1240 литров.

Volkswagen ID. Polo доступен только с одним электромотором на передней оси мощностью 116, 135 или 211 л.с. (85–155 кВт). Базовые версии будут оснащены литий-железо-фосфатной батареей емкостью 37 кВт·ч, а самая мощная модификация получила никель-марганец-кобальтовую батарею емкостью 52 кВт·ч. Запас хода составит от 329 до 454 км.

Скандинавский характер — Volvo EX60

В январе Volvo Cars официально представила полностью электрический среднеразмерный SUV EX60, который должен стать переломным моментом для бренда и всего массового сегмента электромобилей. Пятиместный семейный кроссовер создан как универсальный ответ на главные опасения покупателей электромобилей, сочетая большой запас хода, сверхбыструю зарядку, высокий уровень безопасности и конкурентную цену.

Одним из главных преимуществ Volvo EX60 стал запас хода до 810 километров на одном заряде в полноприводной версии. Это лучший показатель в классе, который позволяет модели не только опережать другие электрические Volvo, но и устанавливать новый ориентир для конкурентов. Даже короткая остановка во время путешествия перестаёт быть проблемой, поскольку EX60 способен зарядиться на запас хода до 340 километров всего за десять минут на скоростной зарядной станции мощностью 400 кВт.

Автомобиль доступен с несколькими вариантами силовых установок. Топовая версия P12 AWD предлагает максимальный запас хода и мощность в 680 л. с., тогда как P10 AWD и заднеприводный P6 обеспечивают баланс между дальностью поездок и доступностью и имеют 510 и 380 "лошадей", а также запас хода 550 и 560 километров соответственно.

Кроме того, EX60 в топовой комплектации способен разгоняться до первой сотни всего за 3,8 секунды. Все модификации сопровождаются 10-летней гарантией на батарею, что подчёркивает уверенность Volvo в собственных технологиях.

Выбор победителя

До 31 декабря члены жюри смогут отдавать свои голоса, распределяя 25 баллов между финалистами, и должны определить победителя в каждом туре голосования, присудив ему не более 10 баллов. Награда будет вручена (и объявлена) 8 января на Брюссельском автосалоне — там же, где проходили три последние церемонии вручения этой награды.

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