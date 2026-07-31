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BMW планирует десятки новых моделей до конца 2027 года

Киев • УНН

 • 4457 просмотра

Компания BMW готовит масштабное обновление модельного ряда, включая новые i3, iX3 и рестайлинг 5 Series. Новинки охватят все сегменты от компактных автомобилей до полноразмерных моделей.

BMW планирует десятки новых моделей до конца 2027 года

У BMW запланировано множество новых моделей на оставшуюся часть 2026 года и на весь 2027 год. Пока названия не разглашаются, но есть достаточно хорошее представление о том, что ожидается — новинки охватят все сегменты, от компактных автомобилей до полноразмерных моделей, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

BMW уже несколько лет является доминирующим игроком в сегменте автомобилей класса люкс, значительно опережая Mercedes и Audi. Компания достигла первого места не случайно, а благодаря многоуровневой стратегии, включавшей ключевые решения, такие как значительное расширение модельного ряда и сохранение всех силовых агрегатов, пишет издание. В ближайшем будущем Мюнхен продолжит выпускать новые модели с бензиновыми, дизельными, электрическими двигателями и плагин-гибриды. На подходе даже есть водородная модель.

Издание указывает на "интересный слайд в документе, подготовленном для инвесторов". "За новыми моделями, такими как i3, iX3, обновленная 7 Series и X5/iX5, до конца 2027 года последует множество новых автомобилей", приводя изображение, однако замечает, что подпись гласит: "Только иллюстрация".

Как отмечает издание, новинки охватят все сегменты и почти все типы кузова. В 2026 году еще многое можно будет увидеть, замечает издание, на фоне того, как следующее поколение 3 Series с двигателями внутреннего сгорания еще не представлено. Такая мировая премьера должна состояться до конца года. В то же время BMW, как ожидается, выпустит первый в истории iX4. Еще одно поколение X4 с двигателями внутреннего сгорания пока не планируется.

Много новых моделей BMW появится в следующем году

2027-й также должен быть насыщен запуском новых моделей. Официально подтверждено появление в следующем году лишь нескольких моделей. Есть электрический M3, 7 Series под маркой Alpina и X7 второго поколения, который, как широко считается, станет основой полностью электрического iX7. Учитывая, что BMW уже представила тизер i3 Touring, электрический универсал, вероятно, будет представлен в следующем году. Есть большая вероятность, что к нему присоединится еще одна 3 Series Touring с двигателем внутреннего сгорания, пишет издание.

Если верить шпионским фотографиям, BMW проведет рестайлинг 5 Series в стиле Neue Klasse, распространив его как на седан, так и на универсал, а также на их M-версию. Как и во всех будущих моделях компании, обновления приведут к радикально изменившейся приборной панели с большим центральным экраном и проекцией на лобовое стекло от стойки до стойки. Поскольку новый X5 уже имеет опциональный пассажирский экран, он может появиться и в 5 Series, пишет издание.

Самый компактный кроссовер BMW претерпит изменения

В более доступных моделях X1 и iX1 также произойдут изменения, но с одной особенностью. Ходят слухи, что компактный кроссовер (SUV) с традиционными силовыми агрегатами получит обновление в середине жизненного цикла, тогда как полностью электрическая модель минует рестайлинг и сразу перейдет к следующему поколению. Источники, близкие к компании, утверждают, что iX1 перейдет на заднеприводную платформу с новейшими разработками в области электродвигателей и аккумуляторных цилиндрических батарей.

Недавно замеченный кабриолет i4, вероятно, не появится раньше 2028 года, когда также ожидается следующее поколение X6. Возможно, проект кроссовера, о котором ходили слухи, был отменен на ранней стадии, но он и так должен был появиться только в конце этого десятилетия, отмечает издание.

Пока BMW обновляет и совершенствует свои модели, некоторые из них могут быть сняты с производства. Z4 и 8 Series уже ушли в прошлое, и i4 Gran Coupe тоже не за горами, пишет издание. Преемника iX, вероятно, не будет, поскольку iX5 и iX7 легко могут заполнить этот пробел, а появление еще одного 2 Series Active Tourer кажется не самой лучшей идеей, замечает издание. Что касается XM, его будущее пока под вопросом.

Юлия Шрамко

Авто
Audi
Мюнхен