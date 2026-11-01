Невідомий об'єкт порушив повітряний простір Латвії поблизу кордонів із росією та білоруссю

Збройні сили Латвії повідомили про порушення повітряного простору країни невідомим об'єктом поблизу кордонів із росією та білоруссю. Через інцидент військові закликали жителів прикордонних районів залишатися в приміщеннях. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За інформацією латвійської армії, невстановлений об'єкт ненадовго проник у повітряний простір країни. Його походження та тип наразі невідомі.

У зв'язку з потенційною небезпекою військові попередили місцевих мешканців про необхідність дотримуватися заходів безпеки та не наближатися до підозрілих об'єктів, зокрема тих, що летять на низькій висоті.

Загроза тривала близько 30 хвилин

Приблизно через пів години після першого повідомлення Збройні сили Латвії заявили, що невідомий об'єкт залишив повітряний простір країни.

Військові також повідомили, що безпосередня загроза для населення минула.

Наразі латвійська сторона не уточнила, що саме порушило повітряний простір та звідки прибув об'єкт. Інформації про його можливу належність до росії чи білорусі також немає.

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