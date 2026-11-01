Неизвестный объект нарушил воздушное пространство Латвии вблизи границ с Россией и Беларусью

Вооружённые силы Латвии сообщили о нарушении воздушного пространства страны неизвестным объектом вблизи границ с Россией и Беларусью. Из-за инцидента военные призвали жителей приграничных районов оставаться в помещениях. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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По информации латвийской армии, неустановленный объект ненадолго проник в воздушное пространство страны. Его происхождение и тип пока неизвестны.

В связи с потенциальной опасностью военные предупредили местных жителей о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным объектам, в частности к тем, которые летят на низкой высоте.

Угроза продолжалась около 30 минут

Примерно через полчаса после первого сообщения Вооружённые силы Латвии заявили, что неизвестный объект покинул воздушное пространство страны.

Военные также сообщили, что непосредственная угроза для населения миновала.

В настоящее время латвийская сторона не уточнила, что именно нарушило воздушное пространство и откуда прибыл объект. Информации о его возможной принадлежности к России или Беларуси также нет.

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