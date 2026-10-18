В Литве подняли истребители НАТО и призвали жителей нескольких регионов пройти в укрытия из-за воздушной угрозы
Киев • УНН
Жителей центральной и северной Литвы призвали перейти в укрытия, аэропорт Каунаса закрыли. Латвия объявила жёлтую тревогу.
В воскресенье утром власти Литвы призвали жителей центральных и северных районов страны примерно на час перейти в укрытия из-за появления неопознанного летающего объекта. Об этом сообщили в армии и Национальном центре управления кризисными ситуациями, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации центра, на время действия «красного» уровня воздушной тревоги в этот район были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО, а аэропорт Каунаса — закрыт.
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Как сообщили в армии Латвии, северная соседка Литвы также объявляла — а впоследствии отменила — «желтый» уровень воздушной тревоги в некоторых граничащих с Литвой регионах, ссылаясь на «возможную угрозу».
В последние месяцы украинские беспилотники неоднократно залетали в воздушное пространство НАТО в Балтийском регионе. В Киеве заявили, что это произошло из-за того, что дроны отклонились от курса в результате российских помех для сигналов (глушения).
Эти события усилили опасения, что война России против Украины может выйти за пределы границ НАТО.