В Литве подняли истребители НАТО и призвали жителей нескольких регионов пройти в укрытия из-за воздушной угрозы

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В воскресенье утром власти Литвы призвали жителей центральных и северных районов страны примерно на час перейти в укрытия из-за появления неопознанного летающего объекта. Об этом сообщили в армии и Национальном центре управления кризисными ситуациями, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По информации центра, на время действия «красного» уровня воздушной тревоги в этот район были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО, а аэропорт Каунаса — закрыт.

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Как сообщили в армии Латвии, северная соседка Литвы также объявляла — а впоследствии отменила — «желтый» уровень воздушной тревоги в некоторых граничащих с Литвой регионах, ссылаясь на «возможную угрозу».

В последние месяцы украинские беспилотники неоднократно залетали в воздушное пространство НАТО в Балтийском регионе. В Киеве заявили, что это произошло из-за того, что дроны отклонились от курса в результате российских помех для сигналов (глушения).

Эти события усилили опасения, что война России против Украины может выйти за пределы границ НАТО.