Румынские F-16 сбили два беспилотника над Чёрным морем
Киев • УНН
Два F-16 ВВС Румынии сбили беспилотники, которые вошли в воздушное пространство страны. Цели были уничтожены над территориальными водами.
Два истребителя F-16 ВВС Румынии, выполнявшие миссии по патрулированию воздушного пространства, накануне были подняты в воздух с 86-й авиабазы Борча после того, как системы радиолокационного наблюдения обнаружили группу воздушных целей примерно в 120 км к востоку от острова Змеиный. Об этом сообщает Министерство обороны страны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в 17:59 первая цель вошла в воздушное пространство Румынии и была сбита одним из самолетов F-16 в 18:01.
Вторая цель вошла в воздушное пространство Румынии в 18:01 и была сбита другим самолетом F-16 в 18:05
Указывается, что обе воздушные цели были идентифицированы как беспилотники и сбиты над территориальными водами Румынии.
Напомним
15 октября Румыния заявила, что восемь человек пропали без вести после пожара на судне под флагом Сан-Марино. Инцидент произошел после того, как Румыния в среду, 14 октября, заявила, что расследует возможную новую атаку беспилотника на танкер у побережья Черного моря.
рф усиливает удары по коридорам экспорта зерна из Украины в Черном море - президент Румынии Дан16.10.26, 15:48 • 4496 просмотров