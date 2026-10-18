Румынские F-16 сбили два беспилотника над Чёрным морем

Два F-16 ВВС Румынии сбили беспилотники, которые вошли в воздушное пространство страны. Цели были уничтожены над территориальными водами.

Два истребителя F-16 ВВС Румынии, выполнявшие миссии по патрулированию воздушного пространства, накануне были подняты в воздух с 86-й авиабазы Борча после того, как системы радиолокационного наблюдения обнаружили группу воздушных целей примерно в 120 км к востоку от острова Змеиный. Об этом сообщает Министерство обороны страны, информирует УНН. Детали Отмечается, что в 17:59 первая цель вошла в воздушное пространство Румынии и была сбита одним из самолетов F-16 в 18:01. Вторая цель вошла в воздушное пространство Румынии в 18:01 и была сбита другим самолетом F-16 в 18:05 - говорится в сообщении. Указывается, что обе воздушные цели были идентифицированы как беспилотники и сбиты над территориальными водами Румынии. Напомним 15 октября Румыния заявила, что восемь человек пропали без вести после пожара на судне под флагом Сан-Марино. Инцидент произошел после того, как Румыния в среду, 14 октября, заявила, что расследует возможную новую атаку беспилотника на танкер у побережья Черного моря. рф усиливает удары по коридорам экспорта зерна из Украины в Черном море - президент Румынии Дан