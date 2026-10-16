рф усиливает удары по коридорам экспорта зерна из Украины в Черном море - президент Румынии Дан

россия всё чаще нацеливает свои удары на украинские коридоры экспорта зерна в Чёрном море, что повышает риски для безопасности всего региона. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает Bloomberg, передаёт УНН.

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Румынские власти тем временем выясняют, принадлежат ли россии беспилотники, которые за последние два дня атаковали два коммерческих судна вблизи её территориальных вод.

В настоящее время технически мы не можем утверждать, что это были россияне. Что мы можем сказать, так это то, что на границе с Украиной на Дунае мы зафиксировали сотни беспилотников, которые перелетели на территорию Румынии - заявил Никушор Дан.

Также Румыния и Болгария обратились к союзникам по НАТО с просьбой о помощи, поскольку только за последнюю неделю в Чёрном море беспилотники атаковали пять судов, что привело к гибели и ранениям людей. Обе страны хотят, чтобы союзники направили дополнительные средства обороны для более эффективного обнаружения беспилотников и противодействия им.

Напомним

Болгария, Румыния и Турция обратились к НАТО из-за серии атак беспилотников на торговые суда в Чёрном море, которые угрожают безопасности судоходства и экспорта украинского зерна. Только за последнюю неделю в болгарских и румынских водах пострадали 5 коммерческих судов.