Атаки дронів у водах НАТО загрожують українському експорту: країни Чорного моря звернулися по допомогу до Альянсу

Болгарія, Румунія та Туреччина просять НАТО захистити судноплавство після атак на п’ять суден. Під загрозою 95% експорту зерна України.

Болгарія, Румунія та Туреччина звернулися до НАТО через серію атак безпілотників на торговельні судна в Чорному морі, які загрожують безпеці судноплавства та експорту українського зерна. Лише за останній тиждень у болгарських і румунських водах постраждали 5 комерційних суден. Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів Альянсу, пише УНН. Деталі За даними видання, внаслідок атак загинули щонайменше 4 людини, кілька моряків зникли безвісти, є поранені. Водночас причетність росії до останніх ударів офіційно не доведена, про що заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев. Напад у виключній економічній зоні Болгарії є абсолютно неприйнятним. Він є серйозним порушенням морського та міжнародного права і ще більше поставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі – наголосив Радев. Під загрозою 95% українського експорту зерна Через чорноморські порти проходить близько 95% українського експорту зерна. Однак атаки змушують судноплавні компанії переглядати маршрути, а страховиків та інвесторів – оцінювати додаткові ризики. Після атаки дронів на судна біля узбережжя Болгарії 11 моряків зникли безвісти Частину вантажів перенаправляють через Дунай, але через посуху та рекордно низький рівень води можливості цього маршруту обмежені. Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький попередив про накопичення мільйонів тонн непроданого зерна, що загрожує фінансовій спроможності фермерів проводити наступну посівну. За інформацією Politico, НАТО може розглянути перекидання до Чорноморського регіону додаткових систем протидії безпілотникам. Болгарія також готує спільну ініціативу з Румунією та Туреччиною щодо захисту судноплавства. Водночас небезпека ставить під сумнів інвестиції у відновлення українських портів. Представники морської галузі попереджають, що постійна загроза нових ракетних і дронових ударів стримує компанії від фінансування масштабних проєктів. Дрони атакували судно з українцями біля Болгарії, друге затонуло: Софія викликає посла рф, Київ закликав до санкцій