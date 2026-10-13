Дрони атакували судно з українцями біля Болгарії, друге затонуло: Софія викликає посла рф, Київ закликав до санкцій
Київ • УНН
Судно Chelsea 3 під мальтійським прапором атакували три дрони біля Болгарії. 15 членів екіпажу врятували, ще одне судно затонуло.
Поблизу територіальних вод Болгарії дрони атакували судно з українськими членами екіпажу, "і логіка підказує, що результат вигідний росії". Ще одне уражене судно затонуло. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомивши це 13 жовтня у X, анонсував виклик російського посла. Україна відреагувала на атаку, пише УНН.
Що відомо про атаку
"Остання атака на комерційне судно в безпосередній близькості від територіальних вод Болгарії є абсолютно неприйнятним", - написав Радев.
"О 01:30 надійшов сигнал лиха із судна, що знаходилося за 18 морських миль на схід від Бяли. За словами екіпажу, судно "Chelsea 3", яке ходить під мальтійським прапором, зареєстроване в Одесі та належить Україні, було уражено трьома БПЛА по палубі та борту. Усіх 15 членів екіпажу - семеро громадян України та вісім громадян Азербайджану - було благополучно доставлено до порту Варна", - повідомив прем'єр Болгарії.
З його слів, "п'ятеро отримують медичну допомогу".
"Наші постійні представники при НАТО та ЄС були поінформовані. Болгарія продовжує звертатися за підтримкою до розслідування атак, щоб визначити країну походження безпілотників. Ми також звертаємося за допомогою для посилення спостереження за повітряним та морським простором та розширення наших можливостей реагування", - зазначив Радев.
У нас немає чітких та переконливих доказів, щоб покласти відповідальність на будь-яку зі сторін. Однак, як я вже зазначав, логіка підказує, що результат вигідний російській федерації. Тому я викличу посла росії на зустріч сьогодні
"На позачерговому засіданні Ради Безпеки при Раді Міністрів ми також отримали інформацію про ще одне судно, уражене за 17 морських миль на схід від Крапця. Воно затонуло, одного члена екіпажу було врятовано", - вказав прем'єр Болгарії.
Реакція України
Голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на ворожий удар.
"Остання атака росії на комерційні судна поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, знову демонструє свідому зневагу москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі", - написав Сибіга у X.
Закликаємо наших партнерів посилити тиск на росію, посилити санкції та вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності та захистити свободу судноплавства. Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями
Слідів моряків немає - Болгарія зупинила пошуки екіпажу затонулого судна після атаки дронів07.10.26, 12:15 • 4490 переглядiв