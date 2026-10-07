Слідів моряків немає - Болгарія зупинила пошуки екіпажу затонулого судна після атаки дронів
Київ • УНН
Після атаки дронів одне судно затонуло, слідів його екіпажу не знайшли. 16 моряків із другого пошкодженого судна врятували.
Болгарія припинила пошукову операцію після атаки дронів на судна біля свого узбережжя, внаслідок якої одне судно затонуло. Слідів членів його екіпажу не знайшли, водночас 16 моряків із другого судна вдалося врятувати. Про це повідомляє Nova з посиланням на віцеадмірала Румена Ніколова з Виконавчого агентства з питань морського управління, пише УНН.
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Зазначається, що операцію з пошуку екіпажу зупинили 6 жовтня ввечері й більше не планують відновлювати.
Від моряків першого судна немає слідів, і не буде. Відсутня інформація й про уламки дронів. Знайдено човен, три рятувальні плоти та частини обладнання корабля
Він додав, що інцидент стався у так званій "відповідальній пошуково-рятувальній зоні", а не в територіальних водах країни, які простягаються до 12 морських миль від узбережжя.
Друге судно, яке зазнало атаки дронів у тому ж районі, було пошкоджене, але екіпаж за сприяння болгарських військових встиг евакуюватися.
Нагадаємо
6 жовтня два торговельні судна зазнали атаки безпілотників у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Одне з них затонуло, на іншому виникла пожежа.
Дрон уразив турецький зерновоз біля узбережжя Румунії, судно затонуло - є загиблі05.10.26, 15:40 • 5040 переглядiв