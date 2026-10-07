Слідів моряків немає - Болгарія зупинила пошуки екіпажу затонулого судна після атаки дронів

Болгарія припинила пошукову операцію після атаки дронів на судна біля свого узбережжя, внаслідок якої одне судно затонуло. Слідів членів його екіпажу не знайшли, водночас 16 моряків із другого судна вдалося врятувати. Про це повідомляє Nova з посиланням на віцеадмірала Румена Ніколова з Виконавчого агентства з питань морського управління, пише УНН.

Зазначається, що операцію з пошуку екіпажу зупинили 6 жовтня ввечері й більше не планують відновлювати.

Від моряків першого судна немає слідів, і не буде. Відсутня інформація й про уламки дронів. Знайдено човен, три рятувальні плоти та частини обладнання корабля