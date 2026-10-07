Следов моряков нет — Болгария прекратила поиски экипажа затонувшего судна после атаки дронов

Болгария прекратила поисковую операцию после атаки дронов на суда у своего побережья, в результате которой одно судно затонуло. Следов членов его экипажа не обнаружили, при этом 16 моряков со второго судна удалось спасти. Об этом сообщает Nova со ссылкой на вице-адмирала Румена Николова из Исполнительного агентства по вопросам морского управления, пишет УНН.

Отмечается, что операцию по поиску экипажа прекратили вечером 6 октября и больше не планируют возобновлять.

От моряков первого судна нет следов, и не будет. Нет информации и об обломках дронов. Найдены лодка, три спасательных плота и части оборудования корабля