Следов моряков нет — Болгария прекратила поиски экипажа затонувшего судна после атаки дронов
Киев • УНН
После атаки дронов одно судно затонуло, следов его экипажа не обнаружили. 16 моряков со второго повреждённого судна спасли.
Болгария прекратила поисковую операцию после атаки дронов на суда у своего побережья, в результате которой одно судно затонуло. Следов членов его экипажа не обнаружили, при этом 16 моряков со второго судна удалось спасти. Об этом сообщает Nova со ссылкой на вице-адмирала Румена Николова из Исполнительного агентства по вопросам морского управления, пишет УНН.
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Отмечается, что операцию по поиску экипажа прекратили вечером 6 октября и больше не планируют возобновлять.
От моряков первого судна нет следов, и не будет. Нет информации и об обломках дронов. Найдены лодка, три спасательных плота и части оборудования корабля
Он добавил, что инцидент произошел в так называемой "ответственной поисково-спасательной зоне", а не в территориальных водах страны, которые простираются на 12 морских миль от побережья.
Второе судно, подвергшееся атаке дронов в том же районе, было повреждено, но экипаж при содействии болгарских военнослужащих успел эвакуироваться.
Напомним
6 октября два торговых судна подверглись атаке беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Одно из них затонуло, на другом возник пожар.
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