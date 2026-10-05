Дрон поразил турецкий зерновоз у побережья Румынии, судно затонуло — есть погибшие
Киев • УНН
Турецкое судно Royad Mammadov загорелось и затонуло после удара дрона у берегов Румынии. Двое моряков погибли, 11 спасены.
У побережья Румынии в Чёрном море беспилотник поразил турецкое судно Royad Mammadov, которое двигалось в районе к юго-востоку от платформы Пескаруш. Судно загорелось и затонуло, два члена экипажа погибли, ещё 11 удалось спасти. Об этом сообщает Romania Journal, пишет УНН.
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Согласно сообщению Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM), в понедельник, 5 октября, в 10:37 к нему обратился Морской координационный центр (MRCC) с просьбой провести спасательную операцию на Royad Mammadov.
По данным СМИ, Румынское морское управление через Морской координационный центр спасения в Констанце (MRCC Constanța) получило сообщение о серьёзном морском инциденте, который произошёл за пределами территориальных вод Румынии.
К операции привлекли несколько единиц, в частности SAR Apollo, которое вышло из Сулины, и SAR Artemis, которое отправилось от причала №72, также была запрошена помощь судна SAR Ares. Из-за удара вспыхнул пожар — к месту происшествия вылетел вертолёт INGAV.
На борту поражённого судна находились 13 членов экипажа, по предварительной информации, капитан получил ранения, остальные члены экипажа первоначально считались пропавшими без вести. Впоследствии стало известно, что значительное количество моряков спасено.
По данным издания ZIUA de Constanța, троих моряков, получивших ранения в результате инцидента на Royad Mammadov, доставили на берег на вертолёте Black Hawk, который был привлечён к спасательной операции. Пострадавших забрал экипаж вертолёта и доставил на берег для оказания медицинской помощи.
Также сообщается, что в район происшествия направили вертолёт Генеральной инспекции авиации. Он забрал раненых моряков: троих из них подняли на борт с помощью лебёдки и доставили для оказания неотложной медицинской помощи. По информации Румынского морского управления, восьмерых членов экипажа, которые не пострадали, забрали спасательные суда.
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