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рф ищет новые маршруты для экспорта зерна после резкого падения поставок через Чёрное море - разведка

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Поставки российской пшеницы через Чёрное море резко упали. рф переориентирует грузы на Балтику, мурманск и Китай, но маршруты ограничены.

рф ищет новые маршруты для экспорта зерна после резкого падения поставок через Чёрное море - разведка

россия пытается переориентировать экспорт зерна на Балтийское море, северные порты и Китай после резкого сокращения поставок через Чёрное море. В то же время новые маршруты имеют ограниченные пропускные возможности, высокую стоимость перевозок и другие логистические препятствия. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Во второй декаде сентября рф отправила всего 347 тыс. тонн пшеницы против 1,3 млн тонн за тот же период 2025 года. Через Новороссийск прошло 72,5 тыс. тонн — против 696 тыс. тонн годом ранее

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва пытается перебросить часть грузов на Балтику, в северные порты и на Дальний Восток. Начал принимать зерно терминал "Ультрамар" в Усть-Луге. В сентябре заявки на его доставку по железной дороге составили около 260 тыс. тонн. Даже при максимальной загрузке это направление может пропускать около 500 тыс. тонн в месяц. Южные же порты рф располагают мощностями более чем на 60 млн тонн в год. В прошлом году через них проходило почти 90% морского экспорта российского зерна.

россия также пытается вывозить зерно через Мурманск. "РЖД" согласовала первую перевозку — 40 тыс. тонн из Ставропольского края. Порт подходит для крупных судов и работает круглый год, но расстояние от основных зерновых регионов делает маршрут слишком дорогим. Дополнительные расходы оцениваются в 18–25 долларов за тонну (720 тыс. — 1 млн долларов США для партии объёмом 40 тыс. тонн).

На востоке рф увеличивает отправки через Китай. Объём "Нового сухопутного зернового коридора" вырос с 2,3 млн тонн в 2024 году до 5,8 млн тонн в 2025-м. На 2026 год ожидается около 9 млн тонн

- отмечает разведка.

Но и здесь, по сообщению СЗРУ, существуют жёсткие ограничения: железнодорожная инфраструктура, мощности терминалов, тарифы, фитосанитарные требования, в частности отсутствие фитосанитарного протокола для российской озимой пшеницы, а также китайские квоты.

Быстро создать замену черноморской системе россия не может. Для этого нужны железная дорога, элеваторы, перевалка, страхование, суда и постоянные покупатели. На Балтике и в мурманске таких возможностей явно недостаточно. Китайское направление также имеет собственные ограничения. россия может распределить часть зерна по другим маршрутам. Но собрать из них новую систему такого же масштаба не получается, — констатируют в разведке.

Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию01.10.26, 11:34 • 4423 просмотра

Ольга Розгон

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