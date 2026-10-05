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рф шукає нові маршрути для експорту зерна після різкого обвалу через Чорне море - розвідка

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

Поставки російської пшениці через Чорне море різко впали. рф переорієнтовує вантажі на Балтику, мурманськ і Китай, але маршрути обмежені.

рф шукає нові маршрути для експорту зерна після різкого обвалу через Чорне море - розвідка

росія намагається переорієнтувати експорт зерна на Балтійське море, північні порти та Китай після різкого скорочення поставок через Чорне море. Водночас нові маршрути мають обмежені пропускні можливості, високу вартість перевезень та інші логістичні перешкоди. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У другій декаді вересня рф відправила лише 347 тис. тонн пшениці проти 1,3 млн тонн за той самий період 2025 року. Через новоросійськ пройшло 72,5 тис. тонн – проти 696 тис. тонн роком раніше

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що москва намагається перекинути частину вантажів на Балтику, північні порти та Далекий Схід. Почав приймати зерно термінал "ультрамар" в усть-лузі. У вересні заявки на його доставлення залізницею становили близько 260 тис. тонн. Навіть за максимальної завантаженості цей напрям може пропускати близько 500 тис. тонн на місяць. Південні ж порти рф мають понад 60 млн тонн потужностей на рік. Торік через них проходило майже 90% морського експорту російського зерна.

росія також намагається вивести зерно через мурманськ. "ржд" погодила перше перевезення – 40 тис. тонн зі ставропольського краю. Порт підходить для великих суден і працює цілий рік, але відстань від основних зернових регіонів робить маршрут занадто дорогим. Додаткові витрати оцінюються у 18–25 доларів за тонну (720 тис. – 1 млн дол. США для партії обсягом 40 тис. т.).

На сході рф збільшує відправлення через Китай. Обсяг "Нового сухопутного зернового коридору" зріс із 2,3 млн тонн у 2024 році до 5,8 млн тонн у 2025-му. На 2026 рік очікується близько 9 млн тонн

- зауважує розвідка.

Але тут за повідомленням СЗРУ також є жорсткі обмеження: залізнична інфраструктура, потужності терміналів, тарифи, фітосанітарні вимоги, зокрема відсутність фітосанітарного протоколу для російської озимої пшениці та китайські квоти.

Швидко створити заміну чорноморській системі росія не може. Для цього потрібні залізниця, елеватори, перевалка, страхування, судна та постійні покупці. На Балтиці й у мурманську таких можливостей явно недостатньо. Китайський напрям теж має власні обмеження. росія може розкидати частину зерна по інших маршрутах. Але зібрати з них нову систему такого самого масштабу не виходить, - констатують у розвідці.

Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію01.10.26, 11:34 • 4429 переглядiв

Ольга Розгон

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