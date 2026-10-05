Дрон уразив турецький зерновоз біля узбережжя Румунії, судно затонуло - є загиблі

Біля узбережжя Румунії в Чорному морі безпілотник влучив у турецьке судно Royad Mammadov, яке рухалося в районі на південний схід від платформи Пескаруш. Судно загорілося та затонуло, двоє членів екіпажу загинули, ще 11 вдалося врятувати. Про це повідомляє Romania Journal, пише УНН.

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Згідно з повідомленням Румунського агентства з порятунку людських життів на морі (ARSVOM), у понеділок, 5 жовтня, о 10:37 до нього звернувся Морський координаційний центр (MRCC) із проханням провести рятувальну операцію на Royad Mammadov.

За даними ЗМІ, Румунське морське управління через Морський координаційний центр порятунку в Констанці (MRCC Constanța) отримало повідомлення про серйозний морський інцидент, який стався за межами територіальних вод Румунії.

До операції залучили кілька одиниць, зокрема SAR Apollo, яке вирушило із Суліни, та SAR Artemis, що вийшло з причалу №72, також було запрошено допомогу судна SAR Ares. Через удар спалахнула пожежа - до місця події вилетів гелікоптер INGAV.

На борту ураженого судна перебувало 13 членів екіпажу, за попередньою інформацією, капітан дістав поранення, інші члени екіпажу спочатку вважалися зниклими безвісти. Згодом стало відомо, що значна кількість моряків врятована.

За даними видання ZIUA de Constanța, трьох моряків, які дістали поранення внаслідок інциденту на Royad Mammadov, доправили на берег гелікоптером Black Hawk, що був залучений до рятувальної операції. Постраждалих забрав екіпаж гелікоптера та доставив на берег для надання медичної допомоги.

Також зазначається, що у район події направили гелікоптер Генеральної інспекції авіації. Він забрав поранених моряків: трьох із них підняли на борт за допомогою лебідки та доставили для надання невідкладної медичної допомоги. За інформацією Румунського морського управління, вісьмох членів екіпажу, які не постраждали, забрали рятувальні судна.

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