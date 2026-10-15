Атаки дронов в водах НАТО угрожают украинскому экспорту: страны Черного моря обратились за помощью к Альянсу

Болгария, Румыния и Турция обратились к НАТО в связи с серией атак беспилотников на торговые суда в Чёрном море, которые угрожают безопасности судоходства и экспорту украинского зерна. Только за последнюю неделю в болгарских и румынских водах пострадали 5 коммерческих судов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Альянса, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в результате атак погибли как минимум 4 человека, несколько моряков пропали без вести, есть раненые. В то же время причастность России к последним ударам официально не доказана, о чём заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Нападение в исключительной экономической зоне Болгарии является абсолютно неприемлемым. Оно является серьёзным нарушением морского и международного права и ещё больше поставит под угрозу безопасность судоходства в Чёрном море – подчеркнул Радев.

Под угрозой 95% украинского экспорта зерна

Через черноморские порты проходит около 95% украинского экспорта зерна. Однако атаки заставляют судоходные компании пересматривать маршруты, а страховщиков и инвесторов – оценивать дополнительные риски.

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Часть грузов перенаправляют через Дунай, но из-за засухи и рекордно низкого уровня воды возможности этого маршрута ограничены. Министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий предупредил о накоплении миллионов тонн непроданного зерна, что угрожает финансовой способности фермеров провести следующую посевную.

По информации Politico, НАТО может рассмотреть переброску в Черноморский регион дополнительных систем противодействия беспилотникам. Болгария также готовит совместную инициативу с Румынией и Турцией по защите судоходства.

В то же время опасность ставит под сомнение инвестиции в восстановление украинских портов. Представители морской отрасли предупреждают, что постоянная угроза новых ракетных и дроновых ударов удерживает компании от финансирования масштабных проектов.

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