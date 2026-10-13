Після атаки дронів на судна біля узбережжя Болгарії 11 моряків зникли безвісти

Одинадцять членів екіпажу вважаються зниклими безвісти, інших п’ятьох врятували після того, як торгове судно Azov Concord було уражене в Чорному морі поблизу Болгарії. Про це повідомляє Novinite, пише УНН.

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Головний секретар Міністерства внутрішніх справ Болгарії Любомир Ніколов під час брифінгу у Варні заявив, що більшість членів екіпажу судна Azov Concord є громадянами Сирії, ще троє – єгиптяни. Раніше губернатор Добрицької області Руслан Томов повідомив, що 11 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Ніколов також підтвердив, що усі 15 членів екіпажу другого судна CHELSEA 3, яке було уражене приблизно за 18 миль на схід від міста Бяла, були врятовані. До складу екіпажу входили вісім азербайджанців та сім українців. Водночас він зазначив, що МВС Болгарії не може остаточно підтвердити, що судно Azov Concord затонуло. Натомість CHELSEA 3 залишилося на плаву і дрейфувало без екіпажу після евакуації моряків.

Ніколов додав, що поліція опитує усіх врятованих. Щодо CHELSEA 3 він повідомив, що екіпаж бачив безпілотники, які кружляли навколо судна, і чув три вибухи перед тим, як залишити корабель.

Нагадаємо

Судно Chelsea 3 під мальтійським прапором атакували три дрони біля Болгарії. 15 членів екіпажу врятували, ще одне судно затонуло.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час останнього удару росії по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України.

Слідів моряків немає - Болгарія зупинила пошуки екіпажу затонулого судна після атаки дронів