рф посилює удари по коридорах експорту зерна з України у Чорному морі - президент Румунії Дан

росія дедалі частіше націлює свої удари на українські коридори експорту зерна в Чорному морі, що підвищує ризики для безпеки всього регіону. Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Румунська влада, водночас, з’ясовує, чи належать росії безпілотники, які за останні два дні атакували два комерційні судна поблизу її територіальних вод.

Наразі технічно ми не можемо стверджувати, що це були росіяни. Що ми можемо сказати, так це те, що на кордоні з Україною на Дунаї ми зафіксували сотні безпілотників, які перелетіли на територію Румунії - заявив Нікушор Дан.

Також Румунія та Болгарія звернулися до союзників по НАТО з проханням про допомогу, оскільки лише за останній тиждень у Чорному морі безпілотники атакували п’ять суден, що призвело до загибелі та поранень людей. Обидві країни хочуть, щоб союзники надіслали додаткові засоби оборони для ефективнішого виявлення та протидії безпілотникам.

Нагадаємо

Болгарія, Румунія та Туреччина звернулися до НАТО через серію атак безпілотників на торговельні судна в Чорному морі, які загрожують безпеці судноплавства та експорту українського зерна. Лише за останній тиждень у болгарських і румунських водах постраждали 5 комерційних суден.