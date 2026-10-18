Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем
Київ • УНН
Два F-16 румунських ВПС збили безпілотники, які увійшли в повітряний простір країни. Цілі знищили над територіальними водами.
Два винищувачі F-16 румунських ВПС, що виконували місії з патрулювання повітряного простору, напередодні були підняті в повітря з 86-ї авіабази Борча після того, як системи радіолокаційного спостереження виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний. Про це повідомляє Міністерство оборони країни, інформує УНН.
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Зазначається, що о 17:59 перша ціль увійшла в повітряний простір Румунії та була збита одним із літаків F-16 о 18:01.
Друга ціль увійшла в повітряний простір Румунії о 18:01 та була збита іншим літаком F-16 о 18:05
Вказується, що обидві повітряні цілі були ідентифіковані як безпілотники та збиті над територіальними водами Румунії.
Нагадаємо
15 жовтня Румунія заявила, що вісім людей зникли безвісти після пожежі на судні під прапором Сан-Марино. Інцидент стався після того, як Румунія в середу, 14 жовтня, заявила, що розслідує можливу нову атаку безпілотника на танкер біля узбережжя Чорного моря.
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