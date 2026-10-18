Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем

$44.8950.31
ukenru
20:12 • 10887 перегляди
Удар балістикою по Харкову: четверо постраждалих у двох районах
17:08 • 21498 перегляди
У Молдові затримали прикордонників України і цивільного, що перетнули ДністерVideo
17 жовтня, 15:02 • 30605 перегляди
рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian
17 жовтня, 13:34 • 41771 перегляди
Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміноюVideo
17 жовтня, 12:17 • 24412 перегляди
Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський
17 жовтня, 11:59 • 22156 перегляди
Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський
17 жовтня, 11:24 • 20742 перегляди
Дизельна угода - перший крок: Зеленський вважає, що зняття санкцій з рф будуть продовжуватися
17 жовтня, 11:13 • 17238 перегляди
Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 31916 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
17 жовтня, 10:50 • 15592 перегляди
В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
98%
751мм
Популярнi новини
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 22832 перегляди
Європа не підтримує зняття санкцій із росії через Diesel Deal - Зеленський17 жовтня, 12:33 • 10847 перегляди
В Італії спалахнули масштабні студентські протести: на вулиці вийшли понад 400 тисяч людей17 жовтня, 14:39 • 10708 перегляди
Зеленський заявив, що Україна отримує додаткові боєприпаси для F-1617 жовтня, 14:49 • 6084 перегляди
В Україні 18 жовтня діятимуть графіки обмеження електроенергії - Укренерго17:44 • 8996 перегляди
Публікації
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 31914 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 37695 перегляди
Міжнародний день боротьби з бідністю: чому його відзначають 17 жовтня і наскільки гострою залишається проблема17 жовтня, 05:00 • 37712 перегляди
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
16 жовтня, 13:30 • 62978 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
16 жовтня, 13:11 • 57829 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Емманюель Макрон
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Харків
Реклама
УНН Lite
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 22873 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 27803 перегляди
Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем17 жовтня, 03:05 • 24998 перегляди
Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з нимPhoto17 жовтня, 02:05 • 23925 перегляди
Леді Гагу звинуватили у зневажливому ставленні до легендарної співачки та вимагають вибаченьPhoto17 жовтня, 01:06 • 22789 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Шахед-136
The Guardian
Bild

Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Два F-16 румунських ВПС збили безпілотники, які увійшли в повітряний простір країни. Цілі знищили над територіальними водами.

Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем

Два винищувачі F-16 румунських ВПС, що виконували місії з патрулювання повітряного простору, напередодні були підняті в повітря з 86-ї авіабази Борча після того, як системи радіолокаційного спостереження виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний. Про це повідомляє Міністерство оборони країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що о 17:59 перша ціль увійшла в повітряний простір Румунії та була збита одним із літаків F-16 о 18:01.

Друга ціль увійшла в повітряний простір Румунії о 18:01 та була збита іншим літаком F-16 о 18:05

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що обидві повітряні цілі були ідентифіковані як безпілотники та збиті над територіальними водами Румунії.

Нагадаємо

15 жовтня Румунія заявила, що вісім людей зникли безвісти після пожежі на судні під прапором Сан-Марино. Інцидент стався після того, як Румунія в середу, 14 жовтня, заявила, що розслідує можливу нову атаку безпілотника на танкер біля узбережжя Чорного моря.

рф посилює удари по коридорах експорту зерна з України у Чорному морі - президент Румунії Дан16.10.26, 15:48 • 4400 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Румунія
F-16 Fighting Falcon