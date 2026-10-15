Біля Румунії загорілося два судна: одне міг уразити дрон, на іншому 8 зниклих

Фото: Digi24

Румунія заявила, що вісім людей зникли безвісти після пожежі на судні під прапором Сан-Марино в четвер, 15 жовтня, вранці. Це останній інцидент у Чорному морі, де було здійснено серію атак дронів, повідомляє Euronews, пише УНН.

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Судно під назвою Wide Trader повідомило про пожежу близько 7:00 ранку за місцевим часом, приблизно за 13 морських миль на південний схід від румунського міста Суліна, ідеться у пресрелізі Військово-морського управління Румунії.

"На борту судна було 12 осіб. Четверо з них у безпеці, а вісім наразі вважаються зниклими безвісти", – додається у заяві.

Зазначається, що триває пошуково-рятувальна операція за участю судна та гелікоптера.

Румунська влада не повідомила, чи спричинив пожежу дрон.

Інцидент стався після того, як Румунія в середу, 14 жовтня, заявила, що розслідує можливу нову атаку безпілотника на танкер біля узбережжя Чорного моря.

Рятувальники кинулися на допомогу судну Yara J під прапором Коморських островів після спалаху пожежі, але екіпажу судна вдалося самостійно загасити вогонь.

"Незалежно від того, чи було судно уражено безпілотником, чи ні, наразі триває розслідування", – заявив міністр оборони країни Раду Міруце телеканалу Digi24.

"Це питання має значну серйозність, враховуючи, що такі інциденти відбуваються в румунських територіальних водах", – сказав він.

Підозрювані російські безпілотники з минулого тижня вразили кілька суден біля узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії, пише видання.

За даними турецької судноплавної палати IMEAK, щонайменше 163 цивільні та комерційні судна були уражені в Чорному морі за перші вісім місяців цього року.

Тим часом у середу Болгарія заявила, що росія, імовірно, стоїть за атаками дронів, які уразили чотири судна в Чорному морі минулого тижня, два з яких потопили, але довести провину москви не вдалося.

Рятувальники досі шукають 11 членів екіпажу, які зникли безвісти після того, як у вівторок, 13 жовтня, удари дронів потопили два судна у виключній економічній зоні Болгарії та прилеглих водах, а ще п'ятьох членів екіпажу було врятовано.

Після атаки дронів на судна біля узбережжя Болгарії 11 моряків зникли безвісти

Одне із суден зареєстровано у Гвінеї-Бісау, але інше, Chelsea-3, належить Україні, зареєстроване в Одесі та плаває під прапором Мальти, члена Європейського Союзу.

"Немає логіки в тому, що Україна атакує власні кораблі та екіпажі, враховуючи, що результат усіх цих атак на користь росії, і справді, логіка вказує на це. Проблема в тому, що ми не можемо цього довести", – заявив парламенту прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев.

У вівторок Радев викликав посла росії в Софії, яка сказала, що не має жодної інформації від міністерства оборони росії, але не виключає можливості того, що "ці атаки є провокацією третьої сторони", пише видання.

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Вантажне судно Dignity під прапором Гвінеї-Бісау затонуло у вівторок після того, як його було уражено військовим ударом, пише видання. Чотирьох моряків, трьох громадян Сирії та одного єгиптянина, було врятовано та доставлено до порту Варни, повідомив губернатор району Маріо Смарков.

"Усі четверо виглядали у відносно хорошому стані та не отримали травм", – сказав він. Очікувалося, що п’ятий моряк мав прибути пізніше в середу.

Смарков сказав, що пошуки 11 зниклих безвісти членів екіпажу тривають.

Болгарія звернулася з проханням про міжнародну допомогу у розслідуванні ударів по комерційних суднах, а також про підтримку НАТО у посиленні систем спостереження та контролю та можливостей реагування на атаки дронів.

Реакція ЄС

Ці інциденти знову спонукали до пильної уваги до здатності Європи захищати судноплавство та критичну інфраструктуру в Чорному морі, більш ніж через рік після того, як ЄС розпочав стратегію зміцнення безпеки в регіоні.

Коли Стратегія безпеки Чорного моря (Black Sea Security Strategy) була представлена ​​в травні 2025 року, голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас попередила, що регіон відчуває наслідки повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Чорноморський регіон є головною мішенню для гібридних дій. Європейський Союз прагне посилити співпрацю в боротьбі з кібератаками, дезінформацією та іншими ворожими діями", – сказала вона.

"Повторювані порушення повітряного простору та атаки на порти та судноплавні шляхи підкреслюють цю реальність", - зазначила вона.

Політика була спрямована на забезпечення безпеки цього морського коридору, а також на захист критичної інфраструктури та активів, таких як морські установки та підводні кабелі.

Також було обіцяно створити Чорноморський центр морської безпеки, спрямований на координацію підтримки та посилення співпраці берегової охорони, серед інших видів діяльності.

Центр також аналізуватиме дані датчиків морського дна та попереджатиме союзників про потенційні небезпеки та майбутні загрози.

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