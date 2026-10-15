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У берегов Румынии загорелись два судна: одно мог поразить дрон, на другом 8 пропавших без вести

Киев • УНН

 • 4958 просмотра

На судне Wide Trader под флагом Сан-Марино произошёл пожар возле Сулины. Четверо человек спасены, поиски ещё восьми продолжаются.

У берегов Румынии загорелись два судна: одно мог поразить дрон, на другом 8 пропавших без вести
Фото: Digi24

Румыния заявила, что восемь человек пропали без вести после пожара на судне под флагом Сан-Марино в четверг, 15 октября, утром. Это последний инцидент в Чёрном море, где произошла серия атак беспилотников, сообщает Euronews, пишет УНН.

Подробности

Судно под названием Wide Trader сообщило о пожаре около 7:00 утра по местному времени, примерно в 13 морских милях к юго-востоку от румынского города Сулина, говорится в пресс-релизе Управления военно-морских сил Румынии.

"На борту судна находились 12 человек. Четверо из них находятся в безопасности, а восемь в настоящее время считаются пропавшими без вести", — говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжается поисково-спасательная операция с участием судна и вертолёта.

Румынские власти не сообщили, стал ли причиной пожара дрон.

Инцидент произошёл после того, как Румыния в среду, 14 октября, заявила, что расследует возможную новую атаку беспилотника на танкер у побережья Чёрного моря.

Спасатели поспешили на помощь судну Yara J под флагом Коморских Островов после возникновения пожара, однако экипажу судна удалось самостоятельно потушить огонь.

"Независимо от того, было ли судно поражено беспилотником или нет, в настоящее время проводится расследование", — заявил министр обороны страны Раду Мируцэ телеканалу Digi24.

"Этот вопрос имеет значительную серьёзность, учитывая, что такие инциденты происходят в румынских территориальных водах", — сказал он.

Предположительно российские беспилотники на прошлой неделе поразили несколько судов у побережья Румынии и соседней Болгарии, пишет издание.

По данным турецкой судоходной палаты IMEAK, по меньшей мере 163 гражданских и коммерческих судна были поражены в Чёрном море за первые восемь месяцев этого года.

Тем временем в среду Болгария заявила, что россия, вероятно, стоит за атаками дронов, поразившими четыре судна в Чёрном море на прошлой неделе, два из которых затонули, однако доказать вину москвы не удалось.

Спасатели до сих пор ищут 11 членов экипажа, пропавших без вести после того, как во вторник, 13 октября, удары дронов потопили два судна в исключительной экономической зоне Болгарии и прилегающих водах, ещё пятеро членов экипажа были спасены.

После атаки дронов на суда у побережья Болгарии 11 моряков числятся пропавшими без вести13.10.26, 16:17 • 5027 просмотров

Одно из судов зарегистрировано в Гвинее-Бисау, но другое, Chelsea-3, принадлежит Украине, зарегистрировано в Одессе и ходит под флагом Мальты, члена Европейского Союза.

"Нет логики в том, что Украина атакует собственные корабли и экипажи, учитывая, что результат всех этих атак выгоден россии, и действительно, логика указывает на это. Проблема в том, что мы не можем этого доказать", — заявил парламенту премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Во вторник Радев вызвал посла россии в Софии, который заявил, что не располагает никакой информацией от министерства обороны россии, но не исключила возможности того, что "эти атаки являются провокацией третьей стороны", пишет издание.

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Грузовое судно Dignity под флагом Гвинеи-Бисау затонуло во вторник после того, как было поражено военным ударом, пишет издание. Четверо моряков — трое граждан Сирии и один египтянин — были спасены и доставлены в порт Варны, сообщил губернатор района Марио Смырков.

"Все четверо выглядели относительно хорошо и не получили травм", — сказал он. Ожидалось, что пятый моряк прибудет позже в среду.

Смырков сказал, что поиски 11 пропавших без вести членов экипажа продолжаются.

Болгария обратилась с просьбой о международной помощи в расследовании ударов по коммерческим судам, а также о поддержке НАТО в усилении систем наблюдения и контроля и возможностей реагирования на атаки дронов.

Реакция ЕС

Эти инциденты вновь привлекли пристальное внимание к способности Европы защищать судоходство и критическую инфраструктуру в Чёрном море, более чем через год после того, как ЕС начал реализацию стратегии укрепления безопасности в регионе.

Когда Стратегия безопасности Чёрного моря (Black Sea Security Strategy) была представлена ​​в мае 2025 года, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила, что регион испытывает последствия полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Черноморский регион является главной мишенью для гибридных действий. Европейский Союз стремится усилить сотрудничество в борьбе с кибератаками, дезинформацией и другими враждебными действиями", – сказала она.

"Повторяющиеся нарушения воздушного пространства и атаки на порты и судоходные пути подчёркивают эту реальность", – отметила она.

Политика была направлена на обеспечение безопасности этого морского коридора, а также на защиту критической инфраструктуры и активов, таких как морские установки и подводные кабели.

Также было обещано создать Черноморский центр морской безопасности, направленный на координацию поддержки и усиление сотрудничества береговой охраны, среди прочих направлений деятельности.

Центр также будет анализировать данные датчиков морского дна и предупреждать союзников о потенциальных опасностях и будущих угрозах.

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Юлия Шрамко

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