У Литві підняли винищувачі НАТО і закликали жителів кількох регіонів йти в укриття через повітряну загрозу
Київ • УНН
Жителів центральної та північної Литви закликали перейти в укриття, аеропорт Каунаса закрили. Латвія оголосила жовту тривогу.
У неділю вранці влада Литви закликала жителів центральних і північних районів країни на близько години перейти в укриття через появу невпізнаного літаючого об'єкта. Про це повідомили в армії та Національному центрі управління кризовими ситуаціями, передає УНН із посиланням на Reuters.
За інформацією центру, на час дії "червоного" рівня повітряної тривоги в цей район було піднято винищувачі місії повітряної поліції НАТО, а аеропорт Каунаса — закрито.
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Як повідомили в армії Латвії, північна сусідка Литви також оголошувала — а згодом скасувала — "жовтий" рівень повітряної тривоги в деяких прикордонних із Литвою регіонах, посилаючись на "можливу загрозу".
Останніми місяцями українські безпілотники неодноразово залітали в повітряний простір НАТО в Балтійському регіоні. У Києві заявили, що це сталося через те, що дрони відхилилися від курсу внаслідок російських перешкод для сигналів (глушіння).
Ці події посилили побоювання, що війна росії проти України може вийти за межі кордонів НАТО.