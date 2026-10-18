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У Литві підняли винищувачі НАТО і закликали жителів кількох регіонів йти в укриття через повітряну загрозу

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Жителів центральної та північної Литви закликали перейти в укриття, аеропорт Каунаса закрили. Латвія оголосила жовту тривогу.

У Литві підняли винищувачі НАТО і закликали жителів кількох регіонів йти в укриття через повітряну загрозу
Фото ілюстративне

У неділю вранці влада Литви закликала жителів центральних і північних районів країни на близько години перейти в укриття через появу невпізнаного літаючого об'єкта. Про це повідомили в армії та Національному центрі управління кризовими ситуаціями, передає УНН із посиланням на Reuters.

За інформацією центру, на час дії "червоного" рівня повітряної тривоги в цей район було піднято винищувачі місії повітряної поліції НАТО, а аеропорт Каунаса — закрито.

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Як повідомили в армії Латвії, північна сусідка Литви також оголошувала — а згодом скасувала — "жовтий" рівень повітряної тривоги в деяких прикордонних із Литвою регіонах, посилаючись на "можливу загрозу".

Останніми місяцями українські безпілотники неодноразово залітали в повітряний простір НАТО в Балтійському регіоні. У Києві заявили, що це сталося через те, що дрони відхилилися від курсу внаслідок російських перешкод для сигналів (глушіння).

Ці події посилили побоювання, що війна росії проти України може вийти за межі кордонів НАТО.

Антоніна Туманова

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Повітряна тривога
Війна в Україні
Латвія
НАТО
Литва
Україна