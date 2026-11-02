З понеділка у Франції учні знову блокуватимуть школи після масових протестів

У Франції з понеділка, 2 листопада, відновляться блокування ліцеїв після двотижневих канікул. Учнівські та студентські організації вважають урядові заходи для подолання освітньої кризи недостатніми й готують нову хвилю протестів. Про це повідомляє France 24, пише УНН.

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Напередодні, 31 жовтня, близько 320 тисяч людей вийшли на демонстрації по всій країні. Протести тривають уже третій вікенд поспіль та охоплюють не лише освітні проблеми, а й стрімке зростання вартості життя.

Голова учнівської організації "Ліцеї!" П'єр Сурза заявив, що перші навчальні заклади заблокують уже в понеділок, а у вівторок акції стануть масштабнішими.

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Французький уряд раніше запропонував реформувати платформу вступу до університетів, надати позики на ремонт шкіл та зменшити наповнюваність окремих класів.

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Однак протестувальники вважають ці заходи недостатніми. Зокрема, вони наголошують, що зміни не розв'язують проблему нестачі місць в університетах, а скорочення кількості учнів передбачене лише для 10-х класів.

Президент Еммануель Макрон закликав до спокійного відновлення навчання, заявивши, що влада почула молодь.

Це обман. На поверхні є трохи полірування, але якщо подряпати під ним, то там нічого немає – відповів Сурза.

Студентські профспілки також анонсували блокування університетів і ліцеїв у вівторок та четвер. Водночас можливості уряду для додаткового фінансування освіти обмежені через економічні труднощі та зростання державного боргу.

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