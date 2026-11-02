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З понеділка у Франції учні знову блокуватимуть школи після масових протестів

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Французькі учні та студенти з 2 листопада відновлять блокування навчальних закладів. Вони вважають урядові заходи недостатніми.

З понеділка у Франції учні знову блокуватимуть школи після масових протестів

У Франції з понеділка, 2 листопада, відновляться блокування ліцеїв після двотижневих канікул. Учнівські та студентські організації вважають урядові заходи для подолання освітньої кризи недостатніми й готують нову хвилю протестів. Про це повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

Напередодні, 31 жовтня, близько 320 тисяч людей вийшли на демонстрації по всій країні. Протести тривають уже третій вікенд поспіль та охоплюють не лише освітні проблеми, а й стрімке зростання вартості життя.

Голова учнівської організації "Ліцеї!" П'єр Сурза заявив, що перші навчальні заклади заблокують уже в понеділок, а у вівторок акції стануть масштабнішими.

Студенти звинуватили Макрона в ігноруванні їхніх вимог

Французький уряд раніше запропонував реформувати платформу вступу до університетів, надати позики на ремонт шкіл та зменшити наповнюваність окремих класів.

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Однак протестувальники вважають ці заходи недостатніми. Зокрема, вони наголошують, що зміни не розв'язують проблему нестачі місць в університетах, а скорочення кількості учнів передбачене лише для 10-х класів.

Президент Еммануель Макрон закликав до спокійного відновлення навчання, заявивши, що влада почула молодь.

Це обман. На поверхні є трохи полірування, але якщо подряпати під ним, то там нічого немає

– відповів Сурза.

Студентські профспілки також анонсували блокування університетів і ліцеїв у вівторок та четвер. Водночас можливості уряду для додаткового фінансування освіти обмежені через економічні труднощі та зростання державного боргу.

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Степан Гафтко

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