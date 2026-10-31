Нова хвиля протестів охопила Францію та Німеччину: що відомо про покоління Z
Київ • УНН
У Франції та Німеччині відбулися протести через дорожнечу й якість держпослуг. Учасники вимагають більше коштів на освіту та медицину.
У суботу, 31 жовтня, у Франції і Німеччині спалахнули нові акції протесту через зростання вартості життя та невдоволення якістю державних послуг. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють ЗМІ, влада Франції залучила для охорони порядку 70 тисяч силовиків, тоді як у Німеччині демонстрації були організовані у 34 містах.
Учасники протестів вимагають від урядів своїх країн збільшити фінансування освіти й охорони здоров’я, знизити вартість життя, забезпечити більш справедливий розподіл суспільних витрат, а також відмовитися від обов’язкової військової служби.
Протести, що ширяться країнами Європи, деякі журналісти встигли назвати "протестами покоління Z". До нього належать люди, що народились в період з середини 1990-х по 2012 рік.
Що відомо про покоління Z
Це перше покоління, яке виросло з постійним доступом до інтернету, смартфонів і соціальних мереж від самого дитинства. Ці люди легко адаптуються до нових технологій і активно диктують свої правила в сучасному світі.
Контекст
У низці європейських країн спалахнули масові протести через зростання вартості життя, високі ціни на енергоносії, недоступне житло та недостатнє фінансування державних послуг. Демонстрації охопили Францію, Італію, Іспанію, Бельгію, Португалію та інші держави. Частина акцій переросла у сутички з поліцією, а профспілки вже анонсували нові страйки на листопад.