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Новая волна протестов охватила Францию и Германию: что известно о поколении Z

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Во Франции и Германии прошли протесты из-за дороговизны и качества государственных услуг. Участники требуют больше средств на образование и медицину.

Новая волна протестов охватила Францию и Германию: что известно о поколении Z

В субботу, 31 октября, во Франции и Германии вспыхнули новые акции протеста из-за роста стоимости жизни и недовольства качеством государственных услуг. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Как сообщают СМИ, власти Франции привлекли для охраны порядка 70 тысяч силовиков, тогда как в Германии демонстрации были организованы в 34 городах.

Участники протестов требуют от правительств своих стран увеличить финансирование образования и здравоохранения, снизить стоимость жизни, обеспечить более справедливое распределение общественных расходов, а также отказаться от обязательной военной службы.

Протесты, распространяющиеся по странам Европы, некоторые журналисты уже успели назвать "протестами поколения Z". К нему относятся люди, родившиеся в период с середины 1990-х по 2012 год.

Что известно о поколении Z

Это первое поколение, которое с самого детства росло с постоянным доступом к интернету, смартфонам и социальным сетям. Эти люди легко адаптируются к новым технологиям и активно диктуют свои правила в современном мире.

Контекст

В ряде европейских стран вспыхнули массовые протесты из-за роста стоимости жизни, высоких цен на энергоносители, недоступного жилья и недостаточного финансирования государственных услуг. Демонстрации охватили Францию, Италию, Испанию, Бельгию, Португалию и другие государства. Часть акций переросла в столкновения с полицией, а профсоюзы уже анонсировали новые забастовки в ноябре.

Евгений Устименко

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