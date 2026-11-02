С понедельника во Франции учащиеся снова будут блокировать школы после массовых протестов

Во Франции с понедельника, 2 ноября, после двухнедельных каникул возобновятся блокировки лицеев. Ученические и студенческие организации считают правительственные меры по преодолению образовательного кризиса недостаточными и готовят новую волну протестов. Об этом сообщает France 24, пишет УНН.

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Накануне, 31 октября, около 320 тысяч человек вышли на демонстрации по всей стране. Протесты продолжаются уже третий уикенд подряд и охватывают не только образовательные проблемы, но и стремительный рост стоимости жизни.

Глава ученической организации "Лицеи!" Пьер Сурза заявил, что первые учебные заведения заблокируют уже в понедельник, а во вторник акции станут масштабнее.

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Французское правительство ранее предложило реформировать платформу поступления в университеты, предоставить кредиты на ремонт школ и уменьшить наполняемость отдельных классов.

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Однако протестующие считают эти меры недостаточными. В частности, они подчеркивают, что изменения не решают проблему нехватки мест в университетах, а сокращение количества учеников предусмотрено только для 10-х классов.

Президент Эммануэль Макрон призвал к спокойному возобновлению учебы, заявив, что власти услышали молодежь.

Это обман. На поверхности есть немного полировки, но если поцарапать под ней, то там ничего нет — ответил Сурза.

Студенческие профсоюзы также анонсировали блокировки университетов и лицеев во вторник и четверг. В то же время возможности правительства для дополнительного финансирования образования ограничены из-за экономических трудностей и роста государственного долга.

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