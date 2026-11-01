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В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла до 2,5 черги

Київ • УНН

 • 8364 перегляди

2 листопада в окремих областях діятимуть погодинні відключення з 06:00 до 23:59. Графіки можуть змінюватися через наслідки атак РФ.

В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла до 2,5 черги

У понеділок, 2 листопада, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59 в обсязі від 1,5 до 2,5 черги. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Крім того, упродовж цього ж періоду для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Причиною вимушених заходів стали наслідки масованих російських атак на українські енергетичні об'єкти, які вплинули на роботу енергосистеми.

Енергетики попередили про можливі зміни графіків

В "Укренерго" наголосили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і тривалість відключень можуть коригувати.

Українців закликали стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу електроенергії у своїх регіонах.

Також енергетики просять громадян ощадливо користуватися електроприладами в години, коли електропостачання відновлюють за графіком.

Через атаки рф без світла залишилися споживачі у 8 областях України - Міненерго01.11.26, 10:18 • 7948 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна