В Украине 2 ноября будут действовать графики отключения света до 2,5 очереди

В понедельник, 2 ноября, в части областей Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 в объёме от 1,5 до 2,5 очереди. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

Кроме того, в течение этого же периода для промышленных потребителей будут применять графики ограничения мощности.

Причиной вынужденных мер стали последствия массированных российских атак на украинские энергетические объекты, которые повлияли на работу энергосистемы.

Энергетики предупредили о возможных изменениях графиков

В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений могут корректироваться.

Украинцев призвали следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения электроэнергии в своих регионах.

Также энергетики просят граждан экономно пользоваться электроприборами в часы, когда электроснабжение восстанавливают по графику.

Из-за атак рф без света остались потребители в 8 областях Украины - Минэнерго