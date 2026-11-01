Україна уразила ракетний завод і два об’єкти ППО рф на 70 млн доларів: Зеленський озвучив деталі
Київ • УНН
У ростовській області уражено Каменський комбінат, комплекс «Панцир-С2» і машину С-400. Вартість ППО становить близько $70 млн.
Сили оборони України завдали ударів низці об’єктів у ростовській області росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Наші далекобійні санкції - у ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський - підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет. Було уражено й комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф". Загальна вартість уражених об’єктів ППО – близько 70 мільйонів доларів. Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості росії її продовжувати
Нагадаємо
Сили оборони уразили пускову установку ОТРК "Іскандер", проте, за даними розвідки, є інформація про підготовку росіянами нових балістичних ударів.