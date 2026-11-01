Україна уразила ракетний завод і два об’єкти ППО рф на 70 млн доларів: Зеленський озвучив деталі

Сили оборони України завдали ударів низці об’єктів у ростовській області росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

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Наші далекобійні санкції - у ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський - підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет. Було уражено й комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф". Загальна вартість уражених об’єктів ППО – близько 70 мільйонів доларів. Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості росії її продовжувати - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Сили оборони уразили пускову установку ОТРК "Іскандер", проте, за даними розвідки, є інформація про підготовку росіянами нових балістичних ударів.