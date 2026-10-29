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Сили оборони уразили пускову установку “Іскандер”, однак рф готує нові удари - Зеленський

Київ • УНН

 • 388 перегляди

ЗСУ знищили два російські Су-34 та уразили пускову установку "Іскандер". Водночас розвідка повідомляє про підготовку росією нових балістичних ударів.

Сили оборони уразили пускову установку “Іскандер”, однак рф готує нові удари - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони уразили пускову установку ОТРК "Іскандер", проте, за даними розвідки, є інформація про підготовку росіянами нових балістичних ударів, передає УНН.

Деталі

Визначили додаткові завдання і для далекобійних санкцій, які працюють значно швидше. Щодо цього поки без публічних деталей, але кожен міг побачити цими тижнями, що українська далекобійність має результати. Щойно була доповідь. Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка "Іскандера"

 - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів.

І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Військово-Морські Сили ЗСУ вдруге за місяць за допомогою "довгого Нептуна" знищили два російських Су-34 на території 11-го змішаного авіаційного полку у Волгоградській області.

Павло Башинський

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Війна в Україні
Су-34
Військово-морські сили Збройних сил України
Іскандер (ОТРК)
Володимир Зеленський