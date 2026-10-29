Сили оборони уразили пускову установку “Іскандер”, однак рф готує нові удари - Зеленський
Київ • УНН
ЗСУ знищили два російські Су-34 та уразили пускову установку "Іскандер". Водночас розвідка повідомляє про підготовку росією нових балістичних ударів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони уразили пускову установку ОТРК "Іскандер", проте, за даними розвідки, є інформація про підготовку росіянами нових балістичних ударів, передає УНН.
Деталі
Визначили додаткові завдання і для далекобійних санкцій, які працюють значно швидше. Щодо цього поки без публічних деталей, але кожен міг побачити цими тижнями, що українська далекобійність має результати. Щойно була доповідь. Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка "Іскандера"
Він додав, що зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів.
І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення
Нагадаємо
Військово-Морські Сили ЗСУ вдруге за місяць за допомогою "довгого Нептуна" знищили два російських Су-34 на території 11-го змішаного авіаційного полку у Волгоградській області.