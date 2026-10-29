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ВМС України знищили два російські Су-34 ударом "Нептуна"

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

ВМС України уразили два Су-34 на аеродромі "Маринівка" у волгоградській області рф. Літаки застосовували для ударів КАБами по Україні.

ВМС України знищили два російські Су-34 ударом "Нептуна"

Військово-Морські Сили ЗСУ вдруге за місяць за допомогою "довгого Нептуна" знищили два російських Су-34 на території 11-го змішаного авіаційного полку у Волгоградській області. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, передає УНН. 

Підрозділи ВМС ЗС України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по місцю розміщення авіації противника на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області рф. У результаті вогневого ураження було знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку (н.п. Октябрьский Волгоградської обл.) 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО

- йдеться у повідомленні.

У ВМС зазначили, що Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

Доповнення

15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ знищили 4 російські бомбардувальники Су-34 та ще два було пошкоджено на території аеропорту "Борисоглєбськ". Даний літак - це глибоко модернізована версія базового фронтового бомбардувальника Су-34, яку рф запускала у серійне виробництво з 2020 року. Завдяки новим підвісним точкам, цей борт є основним носієм КАБів та високоточних ракет, якими ворог атакує прифронтові регіони України. 

Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що на озброєнні повітряно-космічних сил рф перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій. Також у розвідці зазначали, що Силами оборони з початку війни вдалося знищити 43 літаки та ще 7 пошкодити. 

За даними Osint-аналітиків, на основі підтверджених даних, встановлено, що Сили оборони України знищили 42 російські Су-34 та ще 5 було пошкоджено. Також візуально підтверджено, що рф втратила лише один літак Су-34М. Сталося це у липні 2022 року. Тоді бомбардувальник збили у районі Алчевська Луганської області, причому зробили це самі росіяни внаслідок "friendly-fire".  

Павло Башинський

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Луганська область
Су-34
Військово-морські сили Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна