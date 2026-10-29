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ВМС Украины уничтожили два российских Су-34 ударом «Нептуна»

Киев • УНН

 • 586 просмотра

ВМС Украины поразили два Су-34 на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Самолёты использовались для нанесения ударов КАБами по Украине.

ВМС Украины уничтожили два российских Су-34 ударом «Нептуна»

Военно-морские силы ВСУ во второй раз за месяц с помощью «длинного Нептуна» уничтожили два российских Су-34 на территории 11-го смешанного авиационного полка в Волгоградской области. Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает УНН. 

Подразделения ВМС ВС Украины нанесли ракетный удар береговым ракетным комплексом «Нептун» по месту размещения авиации противника на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области рф. В результате огневого поражения были уничтожены 2 фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34 на территории 11-го смешанного авиационного полка (н.п. Октябрьский Волгоградской обл.) 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО

- говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что Су-34 является одной из основных платформ российской тактической авиации для применения управляемых авиационных бомб по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.

Дополнение

15 октября Военно-морские силы ВСУ уничтожили 4 российских бомбардировщика Су-34, еще два были повреждены на территории аэропорта «Борисоглебск». Данный самолет — это глубоко модернизированная версия базового фронтового бомбардировщика Су-34, которую рф запустила в серийное производство с 2020 года. Благодаря новым подвесным точкам этот борт является основным носителем КАБов и высокоточных ракет, которыми враг атакует прифронтовые регионы Украины. 

Главное управление разведки Минобороны сообщало, что на вооружении Воздушно-космических сил рф находится около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций. Также в разведке отмечали, что Силам обороны с начала войны удалось уничтожить 43 самолета и еще 7 повредить. 

По данным Osint-аналитиков, на основе подтвержденных данных установлено, что Силы обороны Украины уничтожили 42 российских Су-34, еще 5 были повреждены. Также визуально подтверждено, что рф потеряла лишь один самолет Су-34М. Это произошло в июле 2022 года. Тогда бомбардировщик сбили в районе Алчевска Луганской области, причем сделали это сами россияне в результате «friendly-fire».  

Павел Башинский

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