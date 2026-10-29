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Силы обороны поразили пусковую установку "Искандер", однако рф готовит новые удары - Зеленский

Киев • УНН

 • 176 просмотра

ВСУ уничтожили два российских Су-34 и поразили пусковую установку "Искандер". В то же время разведка сообщает о подготовке россией новых баллистических ударов.

Силы обороны поразили пусковую установку "Искандер", однако рф готовит новые удары - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК "Искандер", однако, по данным разведки, есть информация о подготовке россиянами новых баллистических ударов, передает УНН.

Детали

Определили дополнительные задачи и для дальнобойных санкций, которые работают значительно быстрее. По этому поводу пока без публичных деталей, но каждый мог увидеть в последние недели, что украинская дальнобойность имеет результаты. Только что был доклад. Мы нанесли два ракетных удара, уничтожены два российских Су-34, а также поражена пусковая установка "Искандера"

 - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов.

И нужны силы, чтобы сбивать всё это российское зло. Мы ждём соответствующих решений

- добавил Зеленский.

Напомним

Военно-Морские Силы ВСУ во второй раз за месяц с помощью "длинного Нептуна" уничтожили два российских Су-34 на территории 11-го смешанного авиационного полка в Волгоградской области.

Павел Башинский

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Су-34
Военно-морские силы Украины
9К720 Искандер
Владимир Зеленский