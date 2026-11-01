Украина поразила ракетный завод и два объекта ПВО рф на 70 млн долларов: Зеленский раскрыл детали
Киев • УНН
В ростовской области поражены Каменский комбинат, комплекс "Панцирь-С2" и машина С-400. Стоимость средств ПВО составляет около $70 млн.
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов в ростовской области россии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
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Наши дальнобойные санкции - в ростовском регионе. Поражен комбинат Каменский - предприятие российского ОПК, которое привлечено к производству ракет. Также был поражен комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф". Общая стоимость пораженных объектов ПВО - около 70 миллионов долларов. Благодарю воинам СБУ и другим составляющим Сил обороны за меткость! Справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы уменьшить возможности россии ее продолжать
Напомним
Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК "Искандер", однако, по данным разведки, есть информация о подготовке россиянами новых баллистических ударов.