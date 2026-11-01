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Украина поразила ракетный завод и два объекта ПВО рф на 70 млн долларов: Зеленский раскрыл детали

Киев • УНН

 • 730 просмотра

В ростовской области поражены Каменский комбинат, комплекс "Панцирь-С2" и машина С-400. Стоимость средств ПВО составляет около $70 млн.

Украина поразила ракетный завод и два объекта ПВО рф на 70 млн долларов: Зеленский раскрыл детали

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов в ростовской области россии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Наши дальнобойные санкции - в ростовском регионе. Поражен комбинат Каменский - предприятие российского ОПК, которое привлечено к производству ракет. Также был поражен комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф". Общая стоимость пораженных объектов ПВО - около 70 миллионов долларов. Благодарю воинам СБУ и другим составляющим Сил обороны за меткость! Справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы уменьшить возможности россии ее продолжать

- заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК "Искандер", однако, по данным разведки, есть информация о подготовке россиянами новых баллистических ударов.

Алла Киосак

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