В Запорожье полностью перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС — какие есть маршруты объезда
Киев • УНН
Движение через плотину ДнепроГЭС в Запорожье запретили в обоих направлениях. Объезд возможен по Арочному, Вантовому и мосту Преображенского.
В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта через плотину ДнепроГЭС в обоих направлениях. Ранее ограничения действовали только в одном направлении, однако теперь проезд полностью запрещён. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, пишет УНН.
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По словам чиновника, водителям необходимо учитывать ограничения при планировании поездок по городу.
В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях
Для объезда плотины ДнепроГЭС водителям рекомендуют пользоваться Арочным и Вантовым мостами, а также мостом имени Преображенского.
Ранее областные власти сообщали о перекрытии движения только в одном направлении, однако впоследствии ограничения расширили.
Причины полного перекрытия движения и сроки его восстановления пока не уточняются.
О восстановлении движения сообщим дополнительно
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