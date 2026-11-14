В Запорожье полностью перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС — какие есть маршруты объезда

В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта через плотину ДнепроГЭС в обоих направлениях. Ранее ограничения действовали только в одном направлении, однако теперь проезд полностью запрещён. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, пишет УНН.

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По словам чиновника, водителям необходимо учитывать ограничения при планировании поездок по городу.

В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях – сообщил Семикин.

Для объезда плотины ДнепроГЭС водителям рекомендуют пользоваться Арочным и Вантовым мостами, а также мостом имени Преображенского.

Ранее областные власти сообщали о перекрытии движения только в одном направлении, однако впоследствии ограничения расширили.

Причины полного перекрытия движения и сроки его восстановления пока не уточняются.

О восстановлении движения сообщим дополнительно – подчеркнул глава ОВА.

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