В Запорожье во время разбора завалов дома погиб спасатель
Киев • УНН
В Запорожье бетонная плита упала на спасателя во время разбора завалов после атаки рф. Пострадали 50 человек, среди них 8 детей.
Во время разбора завалов повреждённого вражеской атакой пятиэтажного дома в Запорожье погиб спасатель. Об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
На сотрудника спасательной службы "Кобра", который работал на месте разрушений, упала бетонная плита. К сожалению, спасатель погиб
В настоящее время известно о 50 пострадавших в результате вражеской атаки на жилой дом, среди них 8 детей.
Напомним
Ранее ГСЧС сообщала, что в результате российского удара по Запорожью 13 человек получили ранения, из них 5 детей. Также в результате удара были повреждены квартиры в пятиэтажном доме и фасад здания.