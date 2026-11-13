В Запорожье во время разбора завалов дома погиб спасатель

Во время разбора завалов повреждённого вражеской атакой пятиэтажного дома в Запорожье погиб спасатель. Об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

На сотрудника спасательной службы "Кобра", который работал на месте разрушений, упала бетонная плита. К сожалению, спасатель погиб - говорится в сообщении.

В настоящее время известно о 50 пострадавших в результате вражеской атаки на жилой дом, среди них 8 детей.

Напомним

Ранее ГСЧС сообщала, что в результате российского удара по Запорожью 13 человек получили ранения, из них 5 детей. Также в результате удара были повреждены квартиры в пятиэтажном доме и фасад здания.