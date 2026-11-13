У Запоріжжі під час розбору завалів будинку загинув рятувальник

Під час розбору завалів пошкодженого ворожою атакою п'ятиповерхового будинку у Запоріжжі загинув рятувальник. Про це повідомив очільник ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

На співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, впала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 50 постраждалих через ворожу атаку по житловому будинку, серед них 8 дітей.

Нагадаємо

Раніше ДСНС повідомляло, що внаслідок російського удару по Запоріжжю 13 людей отримали поранення, з них 5 дітей. Також внаслідок удару пошкоджені квартири у п’ятиповерхівці та фасад будинку.