У Запоріжжі під час розбору завалів будинку загинув рятувальник
Київ • УНН
У Запоріжжі бетонна плита впала на рятувальника під час розбору завалів після атаки рф. Постраждали 50 людей, серед них 8 дітей.
Під час розбору завалів пошкодженого ворожою атакою п'ятиповерхового будинку у Запоріжжі загинув рятувальник. Про це повідомив очільник ОВА Михайло Семікін, пише УНН.
На співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, впала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув
Наразі відомо про 50 постраждалих через ворожу атаку по житловому будинку, серед них 8 дітей.
Нагадаємо
Раніше ДСНС повідомляло, що внаслідок російського удару по Запоріжжю 13 людей отримали поранення, з них 5 дітей. Також внаслідок удару пошкоджені квартири у п’ятиповерхівці та фасад будинку.