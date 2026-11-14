У Запоріжжі повністю перекрили рух через греблю ДніпроГЕС – які є маршрути об'їзду

У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в обох напрямках. Раніше обмеження діяли лише в одному напрямку, однак тепер проїзд заборонили повністю. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише УНН.

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За словами посадовця, водіям необхідно враховувати обмеження під час планування поїздок містом.

Наразі рух транспорту повністю перекрито в обох напрямках – повідомив Семікін.

Для об'їзду греблі ДніпроГЕС водіям рекомендують користуватися Арковим і Вантовим мостами, а також мостом імені Преображенського.

Раніше обласна влада повідомляла про перекриття руху лише в одному напрямку, проте згодом обмеження розширили.

Причини повного перекриття руху та терміни його відновлення наразі не уточнюють.

Про відновлення руху повідомимо додатково – наголосив очільник ОВА.

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