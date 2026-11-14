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У Запоріжжі повністю перекрили рух через греблю ДніпроГЕС – які є маршрути об'їзду

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Рух через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі заборонили в обох напрямках. Об’їзд можливий Арковим, Вантовим і мостом Преображенського.

У Запоріжжі повністю перекрили рух через греблю ДніпроГЕС – які є маршрути об'їзду

У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в обох напрямках. Раніше обмеження діяли лише в одному напрямку, однак тепер проїзд заборонили повністю. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

За словами посадовця, водіям необхідно враховувати обмеження під час планування поїздок містом.

Наразі рух транспорту повністю перекрито в обох напрямках

– повідомив Семікін.

Для об'їзду греблі ДніпроГЕС водіям рекомендують користуватися Арковим і Вантовим мостами, а також мостом імені Преображенського.

Раніше обласна влада повідомляла про перекриття руху лише в одному напрямку, проте згодом обмеження розширили.

Причини повного перекриття руху та терміни його відновлення наразі не уточнюють.

Про відновлення руху повідомимо додатково

– наголосив очільник ОВА.

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Степан Гафтко

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