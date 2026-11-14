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Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов

Киев • УНН

 • 6324 просмотра

Пятичасовой запрет на взлёты в США вызвал сбой в работе тысяч рейсов. Власти объяснили его перегрузкой старой инфраструктуры и предупредили о новых приостановках.

Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов

В США после пятичасового общенационального запрета на взлёты самолётов постепенно восстанавливается авиасообщение. Масштабный сбой затронул тысячи рейсов и потенциально более миллиона пассажиров. Администрация президента Дональда Трампа объяснила инцидент перегрузкой устаревшей системы управления воздушным движением, однако предупредила, что подобные сбои могут повториться. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило общенациональные ограничения вечером 13 ноября. В течение примерно 5 часов большинству пассажирских самолётов запрещали взлетать из американских аэропортов.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что причиной проблем могла стать установка нового оборудования, создающего чрезмерную нагрузку на устаревшую инфраструктуру.

Мы устанавливаем новое оборудование, новые технологии, и это перегружает старую систему

– пояснил он.

По словам чиновника, более 3000 самолётов удалось безопасно посадить. В то же время специалисты продолжают устанавливать точную причину неисправности.

Маллин подчеркнул, что в настоящее время нет никаких признаков кибератаки или преднамеренного вмешательства в работу авиационной системы.

В США предупредили, что авиаколлапс может повториться

Министр транспорта Шон Даффи признал, что власти не могут гарантировать отсутствие новых масштабных сбоев.

Нам удалось проверить, что пошло не так, перезагрузить систему и запустить её. Но таких случаев будет ещё больше

– заявил он.

По словам министра, проблемы возникли именно со старым оборудованием, тогда как новые системы работали исправно. Он также опроверг связь инцидента с технологиями искусственного интеллекта, которые FAA внедряет для прогнозирования проблем в воздушном пространстве.

Даффи обвинил Конгресс в недостаточном финансировании модернизации авиационной инфраструктуры. Ранее законодатели выделили на эти нужды 12,5 млрд долларов, однако администрация Трампа требует ещё 30 млрд долларов.

Пострадали тысячи рейсов, а самолёты пришлось перенаправлять

По данным авиационной аналитической компании Cirium, как минимум 827 рейсов изменили маршрут из-за масштабных ограничений. Из них 670 самолётов вернулись в аэропорты вылета, а ещё 157 приземлились в других аэропортах.

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Часть самолётов перенаправили в Вашингтон, Лос-Анджелес и Нэшвилл.

После отмены запрета авиакомпании начали постепенно восстанавливать внутренние рейсы. Однако полная нормализация расписания может занять несколько дней, поскольку значительное количество самолётов и экипажей оказалось не в запланированных местах.

По информации AP, это была первая общенациональная остановка взлётов в США с января 2023 года и вторая после терактов 11 сентября 2001 года.

Американские власти надеются полностью стабилизировать авиасообщение к началу пикового сезона путешествий накануне Дня благодарения. В то же время риск новых технических сбоев сохраняется.

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Степан Гафтко

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