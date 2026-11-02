Трамп готує план обходу Конгресу на випадок перемоги демократів на виборах – Reuters

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Адміністрація президента США Дональда Трампа з квітня розробляє стратегію реалізації своєї політики без підтримки Конгресу на випадок, якщо демократи отримають більшість після проміжних виборів. Білий дім вивчає можливості розширення використання президентських повноважень у ключових сферах державного управління. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За інформацією агентства, план охоплює міграційну політику, митні тарифи, ціни на житло та скорочення федеральних витрат.

Зокрема, адміністрація розглядає можливість зміни правил розподілу державних грантів, щоб політичні призначенці президента отримали безпосередній вплив на фінансування різних програм.

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Правники Білого дому досліджують межі президентських повноважень і розробляють юридичні механізми, які дозволять захищати майбутні рішення Трампа в судах.

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Такий підхід має допомогти адміністрації продовжувати реалізацію своєї політики навіть за умов протидії з боку законодавців.

Якщо демократи отримають контроль над Палатою представників, вони зможуть блокувати законодавчі ініціативи президента та ініціювати розслідування щодо діяльності його адміністрації.

У разі здобуття більшості також у Сенаті Демократична партія матиме можливість перешкоджати затвердженню кандидатур Трампа на ключові державні посади.

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