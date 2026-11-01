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США можуть завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють - Axios

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Журналіст Axios заявив, що після невдалих виборів Трамп може вдатися до масштабної операції проти Ірану. Тегеран відкинув пропозиції Катару.

США можуть завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють - Axios

Президент США Дональд Трамп може стати більш схильним до нової масштабної військової операції проти Ірану, якщо Республіканська партія покаже погані результати на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться наступного тижня. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід, інформує УНН.

Деталі

За словами журналіста, якщо Трамп відчує себе приниженим або позбавленим підтримки через результати голосування, він може вдатися до рішучих дій.

Якщо він відчує себе приниженим або позбавленим підтримки, то зробить щось сміливе. Саме це всі кажуть іранцям. Їхній найкращий шанс досягти угоди - це прямо зараз

- цитує Равід свогоспіврозмовника.

Нагадаємо

Тегеран не прийняв передані Катаром пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем. Іран наполягає, що Вашингтон має спершу припинити блокаду іранських портів і скасувати санкції на експорт нафти.

Трамп підтвердив звернення Венса до Ірану, але заявив, що йшлося про медичну допомогу29.10.26, 05:55 • 5598 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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