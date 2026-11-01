США можуть завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють - Axios
Київ • УНН
Журналіст Axios заявив, що після невдалих виборів Трамп може вдатися до масштабної операції проти Ірану. Тегеран відкинув пропозиції Катару.
Президент США Дональд Трамп може стати більш схильним до нової масштабної військової операції проти Ірану, якщо Республіканська партія покаже погані результати на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться наступного тижня. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід, інформує УНН.
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За словами журналіста, якщо Трамп відчує себе приниженим або позбавленим підтримки через результати голосування, він може вдатися до рішучих дій.
Якщо він відчує себе приниженим або позбавленим підтримки, то зробить щось сміливе. Саме це всі кажуть іранцям. Їхній найкращий шанс досягти угоди - це прямо зараз
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Тегеран не прийняв передані Катаром пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем. Іран наполягає, що Вашингтон має спершу припинити блокаду іранських портів і скасувати санкції на експорт нафти.
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