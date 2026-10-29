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Трамп підтвердив звернення Венса до Ірану, але заявив, що йшлося про медичну допомогу

Київ • УНН

 • 2100 перегляди

Трамп підтвердив контакт Венса з Іраном, але заперечив доручення вести мирні переговори. За його словами, йшлося про медичні поставки.

Трамп підтвердив звернення Венса до Ірану, але заявив, що йшлося про медичну допомогу
Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що віцепрезидент Джей Ді Венс звертався до іранського керівництва, однак заперечив, що доручав йому відновити мирні переговори. За словами американського лідера, ініціатива стосувалася постачання медичних товарів до Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Венс надіслав листа іранському посадовцю Мохсену Резаї, намагаючись відновити дипломатичні контакти між Вашингтоном і Тегераном.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп заявив, що не доручав віцепрезиденту розпочинати мирні переговори, проте дозволив йому звернутися до іранської сторони.

Їм потрібна допомога з медикаментами та різними речами. Він запитав мене, що я думаю. Я сказав: "Якщо хочеш це зробити, це нормально". По суті, йдеться про постачання матеріалів, щоб допомогти хворим людям

– пояснив президент США.

США нарощують військову присутність поблизу Ірану

Контакти між Вашингтоном і Тегераном відбуваються на тлі восьмого місяця війни та погроз Трампа відновити удари по Ірану після проміжних виборів у США 3 листопада.

Американська сторона продовжує перекидати додаткові військові сили до Перської затоки, зокрема третю авіаносну групу.

Водночас звернення Венса може свідчити про збереження каналів комунікації між країнами попри військове протистояння.

США готуються до нової війни з Іраном після виборів, що загрожує черговим стрибком цін на нафту та бензин28.10.26, 23:35 • 2804 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Вибори в США
Джей Ді Венс
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Іран