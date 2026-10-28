Іран відхилив пропозиції Катару щодо припинення війни зі США - Reuters

Тегеран не прийняв передані Катаром пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем. Іран наполягає, що Вашингтон має спершу припинити блокаду іранських портів і скасувати санкції на експорт нафти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з переговорами, пише УНН.

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Водночас, за інформацією співрозмовника агентства, документ, який Катар передав Ірану в неділю, 25 жовтня, досі перебуває на розгляді. Тегеран має відповісти на нього до кінця тижня. Окремо високопоставлений іранський посадовець охарактеризував передані матеріали як "неприйнятні ідеї", а не конкретну пропозицію, і заявив, що позиція країни щодо ядерної програми залишається незмінною.

Катарський план передбачає період, протягом якого Іран і США щодня вживатимуть заходів для зміцнення довіри. До реалізації домовленостей можуть перейти вже на початку наступного тижня, а кілька країн мають виступити гарантами.

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Однак сторони мають принципові розбіжності щодо порядку переговорів. США вимагають обговорювати ядерну програму Ірану від самого початку, тоді як Тегеран наполягає на припиненні блокади портів і скасуванні нафтових санкцій. Іран також відкидає твердження західних країн про можливий військовий характер своєї ядерної програми.

Посередництво в переговорах координують Катар і Пакистан. Війна вже вплинула на міжнародне судноплавство та постачання нафти, а бойові дії поширилися на Саудівську Аравію та Ємен.

Ще наприкінці вересня Іран пропонував семиденний план відновлення руху через Ормузьку протоку за певних умов. Тоді президент США Дональд Трамп відхилив ініціативу, після чого Катар продовжив посередницькі зусилля.

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