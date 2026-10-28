Иран отверг предложения Катара о прекращении войны с США — Reuters

Тегеран не принял переданные Катаром предложения по завершению войны с США и Израилем. Иран настаивает, что Вашингтон должен сначала прекратить блокаду иранских портов и отменить санкции на экспорт нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, осведомлённый о переговорах, пишет УНН.

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В то же время, по информации собеседника агентства, документ, который Катар передал Ирану в воскресенье, 25 октября, до сих пор находится на рассмотрении. Тегеран должен ответить на него до конца недели. Отдельно высокопоставленный иранский чиновник охарактеризовал переданные материалы как "неприемлемые идеи", а не конкретное предложение, и заявил, что позиция страны по ядерной программе остаётся неизменной.

Катарский план предусматривает период, в течение которого Иран и США будут ежедневно принимать меры для укрепления доверия. К реализации договорённостей могут перейти уже в начале следующей недели, а несколько стран должны выступить гарантами.

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Однако у сторон имеются принципиальные разногласия по поводу порядка переговоров. США требуют обсуждать ядерную программу Ирана с самого начала, тогда как Тегеран настаивает на прекращении блокады портов и отмене нефтяных санкций. Иран также отвергает утверждения западных стран о возможном военном характере своей ядерной программы.

Посредничество в переговорах координируют Катар и Пакистан. Война уже повлияла на международное судоходство и поставки нефти, а боевые действия распространились на Саудовскую Аравию и Йемен.

Ещё в конце сентября Иран предложил семидневный план восстановления движения через Ормузский пролив при определённых условиях. Тогда президент США Дональд Трамп отклонил инициативу, после чего Катар продолжил посреднические усилия.

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