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Трамп готовит план обхода Конгресса на случай победы демократов на выборах — Reuters

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Администрация Трампа разрабатывает стратегию реализации политики без поддержки Конгресса. План охватывает миграцию, тарифы, жильё и расходы.

Трамп готовит план обхода Конгресса на случай победы демократов на выборах — Reuters
Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа с апреля разрабатывает стратегию реализации своей политики без поддержки Конгресса на случай, если демократы получат большинство после промежуточных выборов. Белый дом изучает возможности расширения использования президентских полномочий в ключевых сферах государственного управления. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, план охватывает миграционную политику, таможенные тарифы, цены на жильё и сокращение федеральных расходов.

В частности, администрация рассматривает возможность изменения правил распределения государственных грантов, чтобы политические назначенцы президента получили непосредственное влияние на финансирование различных программ.

Юристы готовят правовую защиту будущих указов

Юристы Белого дома исследуют пределы президентских полномочий и разрабатывают юридические механизмы, которые позволят защищать будущие решения Трампа в судах.

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Такой подход должен помочь администрации продолжать реализацию своей политики даже в условиях противодействия со стороны законодателей.

Если демократы получат контроль над Палатой представителей, они смогут блокировать законодательные инициативы президента и инициировать расследования деятельности его администрации.

В случае получения большинства также в Сенате Демократическая партия получит возможность препятствовать утверждению кандидатур Трампа на ключевые государственные должности.

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Степан Гафтко

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