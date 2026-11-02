$45.530.0650.680.09
ukenru
22:38 • 18 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
21:31 • 6914 перегляди
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення
20:56 • 14036 перегляди
Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"
20:43 • 11383 перегляди
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла до 2,5 черги
20:26 • 9332 перегляди
Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним у Туреччині за посередництва Ердогана
19:07 • 13192 перегляди
В Україну йде похолодання: коли температура почне знижуватися та де можливі перші морозиPhoto
1 листопада, 13:51 • 27286 перегляди
Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідкиPhoto
1 листопада, 13:22 • 24861 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 34787 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
1 листопада, 10:25 • 23085 перегляди
Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 26916 перегляди
У Болгарії триває другий тур президентських виборів: що відомо1 листопада, 14:12 • 13290 перегляди
Україна уразила ракетний завод і два об’єкти ППО рф на 70 млн доларів: Зеленський озвучив деталі1 листопада, 14:31 • 6078 перегляди
Конгресмени вимагають від Трампа зберегти листування зі штучним інтелектом для майбутнього розслідування - Politico 1 листопада, 15:10 • 7862 перегляди
В іспанському золотому скарбі знайшли артефакти з метеоритного заліза1 листопада, 15:34 • 12689 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 27015 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 34787 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 49307 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 49981 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 68859 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Меланія Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні боїPhoto22:06 • 576 перегляди
П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страхуVideo21:44 • 838 перегляди
Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін20:39 • 3250 перегляди
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo1 листопада, 06:54 • 22749 перегляди
Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів31 жовтня, 14:02 • 26171 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Золото
ChatGPT
Ракетний комплекс "Панцир"

Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Фінляндія не допустить російських спортсменів у 2027 році та просуватиме обмеження в’їзду до Шенгену через війну проти України. ЄС розглядає санкції й візові обмеження.

Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що російських спортсменів не допустять до країни у 2027 році, якщо росія продовжуватиме війну проти України. Вона також планує домагатися обмеження їхнього в'їзду до всієї Шенгенської зони. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За словами Валтонен, у найближчі дні вона просуватиме необхідні для цього рішення. Ще в жовтні міністерка запропонувала колегам із країн ЄС запровадити відповідні обмеження, і Єврокомісія вже працює над цим питанням.

У 2027 році Фінляндія прийматиме чемпіонат світу з фігурного катання та матчі жіночого Євробаскету, тому питання участі російських спортсменів набуває особливої актуальності.

У Фінляндії обурені поверненням росії до міжнародного спорту

30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення допустити росію до всіх хокейних турнірів сезону 2026/27. Фінська хокейна асоціація назвала це рішення "абсолютно незбагненним" на тлі війни проти України.

Швеція може не пустити російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання навіть із нейтральним статусом21.10.26, 23:37 • 4539 переглядiв

П'ятеро фінських євродепутатів також підтримали запровадження нових санкцій і візових обмежень, щоб перешкодити поверненню російських хокейних збірних на міжнародні змагання.

За даними Sports.ru, російських спортсменів уже повністю допустили до змагань під національним прапором і гімном у 17 видах спорту.

У ЄС побоюються, що росія використовуватиме повернення до міжнародного спорту як інструмент політичного впливу. Серед можливих заходів розглядають візові обмеження, санкції та скорочення фінансування спортивних федерацій, які скасовують заборони.

"Українські спортсмени туди не їхатимуть" - Бідний про участь України на ЧС-2030 з важкої атлетики в москві26.10.26, 19:53 • 19245 переглядiв

Степан Гафтко

СпортПолітика
Санкції
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Фінляндія
Україна