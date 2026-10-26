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"Українські спортсмени туди не їхатимуть" - Бідний про участь України на ЧС-2030 з важкої атлетики в москві

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Україна оскаржить рішення IWF провести ЧС-2030 у москві. За умови змагань у росії українські спортсмени не братимуть участі.

"Українські спортсмени туди не їхатимуть" - Бідний про участь України на ЧС-2030 з важкої атлетики в москві

Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) щодо проведення Чемпіонату світу 2030 року в москві та бойкотуватиме змагання, якщо вони відбудуться в росії. Про це у коментарі УНН заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. 

Деталі

"Україна використає всі юридичні, політичні та дипломатичні інструменти, аби рішення Міжнародної федерації важкої атлетики щодо проведення чемпіонату світу 2030 року в Москві було переглянуто. Наша принципова позиція полягає в тому, щоб бути присутніми на міжнародній арені, перемагати, піднімати український прапор і не звільняти майданчик для російської пропаганди. Однак у випадку з чемпіонатом світу 2030 року, якщо ці змагання дійсно відбуватимуться на території росії – українські спортсмени туди не їхатимуть", - сказав Бідний. 

Він наголосив, що участь українців у турнірі на території держави-агресорки, звідки щодня віддаються накази про вбивства цивільних та руйнування наших міст, є абсолютно неможливою з міркувань безпеки та морально неприйнятною. 

"Нині ми ініціюємо офіційні звернення до IWF та МОК, а також консолідуємо підтримку міжнародних партнерів та міністрів спорту країн ЄС і Ради Європи, щоб не допустити проведення ЧС у москві та домогтися нового, прозорого відбору країни-господаря", - додав міністр. 

Нагадаємо

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) надала росії право провести чемпіонат світу серед дорослих у 2030 році. Змагання прийматиме москва. Це перший випадок після початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли міжнародна федерація олімпійського виду спорту довірила росії проведення чемпіонату світу такого рівня. 

Україна готує звернення до IWF і МОК із вимогою переглянути рішення провести чемпіонат світу 2030 року в москві. Матвій Бідний закликав партнерів не допустити змагань у росії.

Павло Башинський

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