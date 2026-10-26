"Українські спортсмени туди не їхатимуть" - Бідний про участь України на ЧС-2030 з важкої атлетики в москві

Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) щодо проведення Чемпіонату світу 2030 року в москві та бойкотуватиме змагання, якщо вони відбудуться в росії. Про це у коментарі УНН заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

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"Україна використає всі юридичні, політичні та дипломатичні інструменти, аби рішення Міжнародної федерації важкої атлетики щодо проведення чемпіонату світу 2030 року в Москві було переглянуто. Наша принципова позиція полягає в тому, щоб бути присутніми на міжнародній арені, перемагати, піднімати український прапор і не звільняти майданчик для російської пропаганди. Однак у випадку з чемпіонатом світу 2030 року, якщо ці змагання дійсно відбуватимуться на території росії – українські спортсмени туди не їхатимуть", - сказав Бідний.

Він наголосив, що участь українців у турнірі на території держави-агресорки, звідки щодня віддаються накази про вбивства цивільних та руйнування наших міст, є абсолютно неможливою з міркувань безпеки та морально неприйнятною.

"Нині ми ініціюємо офіційні звернення до IWF та МОК, а також консолідуємо підтримку міжнародних партнерів та міністрів спорту країн ЄС і Ради Європи, щоб не допустити проведення ЧС у москві та домогтися нового, прозорого відбору країни-господаря", - додав міністр.

Нагадаємо

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) надала росії право провести чемпіонат світу серед дорослих у 2030 році. Змагання прийматиме москва. Це перший випадок після початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли міжнародна федерація олімпійського виду спорту довірила росії проведення чемпіонату світу такого рівня.

Україна готує звернення до IWF і МОК із вимогою переглянути рішення провести чемпіонат світу 2030 року в москві. Матвій Бідний закликав партнерів не допустити змагань у росії.