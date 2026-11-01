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Нетаньягу закликав Трампа завдати удару по Ірану після виборів у США – Axios

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Нетаньягу наполягає на ударі по Ірану після проміжних виборів у США. Трамп поки надає перевагу дипломатії, але готується до війни.

Нетаньягу закликав Трампа завдати удару по Ірану після виборів у США – Axios

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорили можливість відновлення бойових дій проти Ірану. Ізраїльський прем'єр наполягає на швидкому військовому ударі, тоді як американський лідер поки віддає перевагу дипломатії. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, під час телефонної розмови напередодні лідери обговорили стан переговорів із Тегераном та терміни можливого відновлення військових операцій.

Нетаньягу нібито наполягає, щоб США атакували Іран одразу після проміжних виборів до Конгресу. Водночас Трамп хоче дати дипломатичному процесу більше часу, що викликає занепокоєння ізраїльського прем'єра.

Трамп розглядає дипломатичний і військовий сценарії

Ізраїльське джерело Axios охарактеризувало розмову лідерів як "жорстку", тоді як американське назвало її "прямою".

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За даними видання, Трамп дотримується подвійної стратегії: намагається досягти домовленостей із Тегераном, але водночас готується до можливого відновлення масштабних бойових дій.

Axios порівнює нинішній підхід Білого дому з підготовкою до операцій "Опівнічний молот" у червні 2025 року та "Епічна лють" у лютому 2026 року.

Джерела зазначають, що остаточного рішення про новий удар по Ірану наразі немає, а подальші дії Вашингтона залежатимуть від результатів дипломатичних переговорів.

Трамп обговорив із Нетаньягу можливе відновлення ударів по Ірану - WSJ01.11.26, 06:27 • 11495 переглядiв

Степан Гафтко

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