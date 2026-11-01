Нетаньяху призвал Трампа нанести удар по Ирану после выборов в США — Axios

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность возобновления боевых действий против Ирана. Израильский премьер настаивает на быстром военном ударе, тогда как американский лидер пока отдаёт предпочтение дипломатии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По информации издания, во время телефонного разговора накануне лидеры обсудили состояние переговоров с Тегераном и сроки возможного возобновления военных операций.

Нетаньяху якобы настаивает, чтобы США атаковали Иран сразу после промежуточных выборов в Конгресс. В то же время Трамп хочет дать дипломатическому процессу больше времени, что вызывает обеспокоенность израильского премьера.

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Израильский источник Axios охарактеризовал разговор лидеров как "жёсткий", тогда как американский назвал его "прямым".

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По данным издания, Трамп придерживается двойной стратегии: пытается достичь договорённостей с Тегераном, но одновременно готовится к возможному возобновлению масштабных боевых действий.

Axios сравнивает нынешний подход Белого дома с подготовкой к операциям "Полуночный молот" в июне 2025 года и "Эпическая ярость" в феврале 2026 года.

Источники отмечают, что окончательного решения о новом ударе по Ирану пока нет, а дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от результатов дипломатических переговоров.

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