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Трамп обсудил с Нетаньяху возможное возобновление ударов по Ирану — WSJ

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Трамп и Нетаньяху поговорили 31 октября на фоне подготовки США к новым бомбардировкам Ирана. США готовятся возобновить бомбардировки на Ближнем Востоке.

Трамп обсудил с Нетаньяху возможное возобновление ударов по Ирану — WSJ

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху накануне возможного возобновления ударов по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

По данным издания, разговор состоялся в субботу, 31 октября.

Разговор между двумя лидерами состоялся через несколько дней после того, как Трамп обсудил в Белом доме со своими высокопоставленными военачальниками варианты возобновления масштабных боевых операций в регионе

- пишет издание.

Указывается, что Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы проинформировать своего союзника на Ближнем Востоке в то время, когда США готовятся возобновить бомбардировки иранской территории.

Это происходит на фоне того, что президент США предпринимает последние попытки мотивировать избирателей-республиканцев накануне промежуточных выборов, на которых непопулярная война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо, а также снизила энтузиазм республиканцев.

Напомним

По информации The Times of Israel, Израиль готовится провести на Западном берегу реки Иордан крупнейшую операцию с момента установления страной контроля над этой территорией в 1967 году.

США и Израиль готовят новые удары по Ирану после выборов - NYT22.10.26, 10:30 • 6481 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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