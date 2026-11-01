Трамп обсудил с Нетаньяху возможное возобновление ударов по Ирану — WSJ

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху накануне возможного возобновления ударов по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

По данным издания, разговор состоялся в субботу, 31 октября.

Разговор между двумя лидерами состоялся через несколько дней после того, как Трамп обсудил в Белом доме со своими высокопоставленными военачальниками варианты возобновления масштабных боевых операций в регионе - пишет издание.

Указывается, что Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы проинформировать своего союзника на Ближнем Востоке в то время, когда США готовятся возобновить бомбардировки иранской территории.

Это происходит на фоне того, что президент США предпринимает последние попытки мотивировать избирателей-республиканцев накануне промежуточных выборов, на которых непопулярная война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо, а также снизила энтузиазм республиканцев.

Напомним

По информации The Times of Israel, Израиль готовится провести на Западном берегу реки Иордан крупнейшую операцию с момента установления страной контроля над этой территорией в 1967 году.

США и Израиль готовят новые удары по Ирану после выборов - NYT